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反仇恨行動聯盟研討會 傳播真相揭露虛假訊息

記者趙健／洛杉磯即時報導
仇恨犯罪不僅造成人身傷害，也給國家經濟帶來極大負擔。（反對仇恨行動聯盟）
仇恨犯罪不僅造成人身傷害，也給國家經濟帶來極大負擔。（反對仇恨行動聯盟）

「反對仇恨行動聯盟」（Act Against Hate Alliance，AAHA)）14日召開線上研討會，與會者呼籲公眾人物謹言慎行，而各界應該加強溝通，傳播事實真相及揭露虛假訊息，減少仇恨犯罪及其所造成的經濟損失。

「反對仇恨行動聯盟」聯合創辦人何美湄（Mei Mei Huff）表示，洛杉磯縣人際關係委員會 (LACCHR)近日發布的年度報告顯示，2021年洛縣仇恨犯罪較上年度增加23%，而針對亞裔的仇恨犯罪增幅最大，較之上年度增長67%。仇恨犯罪不僅給受害人帶來身心傷害，也對加州經濟造成衝擊。許多商業主擔心自己會成為攻擊目標，客戶也因恐懼被襲擊而遠離商家。

加州前參議員及少數黨領袖夏樂柏(Bob Huff)指出，仇恨事件（Hate Incident）和仇恨犯罪（Hate Crime）有著不同的定義。仇恨事件是不構成犯罪的偏見，不涉及暴力或財產損失等。但仇恨犯罪則必須觸及「犯罪」，例如襲擊、謀殺、縱火、故意破壞或威脅等。目前對於仇恨事件或仇恨犯罪的統計記錄還不全面。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，仇恨犯罪案件雖有減少，但仍在發生。紐森州長已簽署行政命令，並成立族裔平等委員會，對有關部門提供直接援助。而州議會也通過2488和1161法案對抗仇恨犯罪。政府需要系統地管理方案，才能有效地消除仇恨犯罪。 「加州之所以是全美的第四大經濟體，就是因為我們的多樣性。如果我們中有人被仇視，那麼我們每個人都會受影響。」

民權律師John Duran強調，仇恨犯罪的根本原因在於傳統媒體和新興自媒體傳播不實資訊，因此各方必須加強溝通。美國是民主國家，不應限制言論自由，而是要讓更多的事實真相被報導出來，以匡正虛假訊息。此外，公眾人物也必須謹言慎行，例如把新冠病毒稱為「China Flu」(中國流感)就是一種誤導，引發仇恨華裔的現象。

談及仇恨犯罪的危害，南加大教授Adam Rose指出，仇恨的終極型態就是恐怖主義，而恐怖主義不僅直接導致死亡，還對經濟產生巨大影響。研究數據表明，911事件造成美國經濟損失高達3兆3000億美金，遠遠超過歷年的任何一個重大颶風災害。同時，911恐怖襲擊還對民眾心理造成極大傷害。

與會專家一致認為，教育在預防此類犯罪上起到至關重要的作用。除了學校和家庭，包括好萊塢等影視領域都應為此努力。近年來越來越多的少數族裔面孔在影視作品裡出現，或許對於改善民眾的「刻板印象」有所幫助。

仇恨犯罪 加州 南加大

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