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越裔男弒母跳樓自殺 曾性侵精神病院室友判刑

記者趙健／爾灣即時報導
墜樓地點在爾灣加大社會科學教學樓下的廣場。（Google地圖）
墜樓地點在爾灣加大社會科學教學樓下的廣場。（Google地圖）

爾灣警察局（Irvine Police Department）14日證實，發生在爾灣加大（UC Irvine）校園內的一起謀殺與自殺案（murder-suicide）的嫌疑人與受害人是母子關係，嫌疑人殺害其母後，跳樓自殺。

警方於13日下午約3時52分接到報案，在抵達爾灣加大的社會科學教學樓B座（Social Science Plaza, Building B)附近後，發現一男一女兩具屍體。

警方表示，受害者是77歲的爾灣居民Thao Thai Nguyen，而犯罪嫌疑人是她36歲的兒子Andrew Nguyen Doan。案發時，嫌疑人將受害人抱起扔出樓外，隨後他也從同一樓層跳樓身亡。

警方指出，Doan曾是爾灣加大的學生，過去多次與警方有過接觸，最近一次在2019年，涉及心理健康問題。嫌犯的作案動機目前尚在調查中，警方認為這是一起孤立事件，並不會對社區構成威脅。

據橙縣高等法院（Orange County Superior Court）記錄顯示，Doan曾於2020年7月10日因性侵精神病院室友被判156天監禁和三年緩刑，在此之前，其母Nguyen還曾為他繳納過10萬美元的保釋金。早在2015年，Doan還因破壞公物罪（vandalism）被判32天監禁和三年緩刑。

該案發生後，爾灣加大針對此事專門設有服務通道，為受該案影響的學生和教職人員提供幫助。

爾灣加大 警察 性侵

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