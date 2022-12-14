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桃園市與洛縣長堤市14日視訊簽署姊妹市合作備忘錄

洛杉磯訊
長堤市長賈西亞（Robert Garcia，左三）透過視訊與桃園市長鄭文燦簽訂姊妹市合作備忘錄，並與台方代表交換禮物。出席貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（右一）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席的總統府田詒鴻國策顧問（左二）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長（左一）等人。（經文處提供）
長堤市長賈西亞（Robert Garcia，左三）透過視訊與桃園市長鄭文燦簽訂姊妹市合作備忘錄，並與台方代表交換禮物。出席貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（右一）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席的總統府田詒鴻國策顧問（左二）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長（左一）等人。（經文處提供）

在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協調下，桃園市與洛杉磯縣長堤市(City of Long Beach)於美國西岸時間12月14日下午5時30分正式完成姊妹市合作備忘錄視訊簽署儀式。長堤市為桃園市繼阿拉米達縣(Alameda County)、爾灣市(City of Irvine)及聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)之後，在加州的第四個姊妹市。

桃園市長鄭文燦與長堤市長賈西亞（Robert Garcia）透過視訊簽訂姊妹市合作備忘錄，不僅讓桃園與加州各城市的情誼更加深厚，也將在此基礎上創造更多實質交流的機會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長致詞表示，很高興協助促成桃園市與長堤市簽署姊妹市合作備忘錄，14日的簽約儀式也是鄭文燦市長及賈西亞市長持之以恆的努力，以及兩個市府團隊通力合作而成。透過建立姊妹市關係拓展城市合作交流，將實質深化台美雙邊關係，鞏固兩國邦誼，亦將對兩國人民的商貿往來、觀光旅遊以及教育、文化交流有全方位的助益。

黃處長並恭賀賈西亞市長在11月8日的選舉，當選美國國會加州第42選區聯邦眾議員，期盼他未來能繼續在國會堅定支持台美友誼的強化，也竭誠歡迎將上任為眾議員的賈西亞未來能到台灣訪問，以感受台灣豐富的多元文化及人民的熱情好客情誼。

視訊簽署儀式在長堤港行政大樓舉行，由賈西亞市長主持，鄭文燦市長在桃園市府視訊與會，在長堤市現場出席觀禮的貴賓除了黃敏境處長，尚有擔任長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席的總統府田詒鴻國策顧問，長堤市政府姊妹市推動委員會主席Susan Redfield，長堤港務委員會主席Sharon Weissman，及長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長、林國彥理事等。

長堤市為洛杉磯縣第二大城(僅次於洛杉磯市)，人口約50萬人，城市以港口貨運、物流產業、航空產業與汽車產業見長，與桃園市的重點發展產業相似。長堤港為全美第二大港口，而長榮海運在長堤港的碼頭是長堤港第二大卸貨碼頭。此外，長堤市與波音公司合作密切，而台灣重要的兩家航空公司－中華航空與長榮航空的基地就在桃園。未來桃園航空城計畫將結合航太產業及物流產業，相信藉由姊妹市關係，兩個城市將能在這些產業項目攜手合作，共創商機、互利雙贏。

長堤市長賈西亞（Robert Garcia，前排左三）透過視訊與桃園市長鄭文燦簽...
長堤市長賈西亞（Robert Garcia，前排左三）透過視訊與桃園市長鄭文燦簽訂姊妹市合作備忘錄，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（前排右一）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會主席的總統府田詒鴻國策顧問（前排左二）、長堤與桃園市姊妹市籌備委員會溫玉玲秘書長（前排左一）觀禮。（經文處提供）

長堤 賈西 洛杉磯

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