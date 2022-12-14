全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

華埠 排隊兩小時才能吃到的全美最辣炸雞店Howlin' Ray's，以辣哭消費者和好吃聞名，今年不僅成為米其林推薦的炸雞店，且在巴沙迪那（Pasadena）開新店，把納什維爾（ Nashville）的辣味炸雞風潮帶入聖蓋博 谷。

影音來源：記者張宏

聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩小時，只為吃這家辣味炸雞三明治的記憶。去Howlin' Ray's炸雞店，最常看到的場景也的確是排隊，果然在巴沙迪那的Arroyo路新店，遠遠就能看到排隊的長龍。雖然是周間的工作日，門口依然聚集十多人排隊人潮。店員表示，這裡每天都有人排隊，周末人更多。

華埠排隊兩個小時才能吃到的全美最辣炸雞店Howlin' Ray's以辣哭和好吃聞名。（記者張宏／攝影）

新店比起華埠店更加光彩照人，寬敞的開放式廚房、室內和戶外的就餐區，還有停車場。店內四處可見招牌的亮眼紅色，提醒人們這是一家夠辣的炸雞店。在洛杉磯搜辣味炸雞時，常名列前茅的就是這家Howlin' Ray's，他們被稱為全美最辣。巴沙迪那店主廚Mario Aguilar說，創始人主廚Johnny Ray Zone和Amanda Chapman2015年以辣味炸雞餐車起家，隨後在華埠開店，疫情 前生意火爆，門口大排長龍。疫情期間餐廳趁機進行管理優化，不僅開設巴沙迪那新店，同時借助各種訂餐平台和方式優化排隊時間，現在兩家店基本只需排隊半個小時。

Mario Aguilar開玩笑的說，如果在店裡看到有人流淚，不要以為是傷心的淚水，那可能是被辣哭的。餐廳從世界各地蒐集各種辣味調料，將其組合調製成他家獨有的辣味。這裡提供從原味到嚎叫（Howlin Hottest）級別的辣味，即便是無辣不歡的四川人也未必能挺住這裡的辣。

人氣辣味炸雞三明治。（記者張宏／攝影） 以辣味炸雞起家的Howlin' Ray's。（記者張宏／攝影）

新店菜單保持不變，但工作人員將有更多的廚房空間，來快速製作饕客們鍾愛的雞肉三明治和炸雞，在每個周六還提供華夫餅炸雞。這裡最有人氣的單品，當然是炸雞三明治和辣雞翅雞腿，客人可點半隻和整隻炸雞，外皮酥脆入味，裡面肉質鮮美多汁。Mario還現場演示了如何調製辣味的醬菜，不過真的又鹹又辣，配合炸雞吃起來是非常過癮的重口味。

Mario 說，餐廳還提供特製飲料、啤酒和葡萄酒，未來還希望能在菜單裡加入牛排、多汁玉米、烤扇貝、蝦等餐廳級別的食物。