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影/周末豪雨助南加暫時脫旱 節水依然任重道遠

記者丁曙／西拉馬德瑞市即時報導
11日本周末暴雨後，聖蓋博谷威爾遜山脈雨水匯成溪流奔流而下。（記者丁曙／攝影）
11日本周末暴雨後，聖蓋博谷威爾遜山脈雨水匯成溪流奔流而下。（記者丁曙／攝影）

上週末11日打破降雨記錄的一場風暴橫掃加州，給南加地區帶來創紀錄的降雨，也給全州的山區帶來大雪，苦旱三年的南加州大部分地區都被雨水浸透，原來乾燥的暖冬天氣開始變得潮濕寒冷；人們最關心的南加是否有望脫旱？專家認為至少是一個好的開始。

影音來源：記者丁曙／攝製

據國家氣象局報告，11日周末這一場風暴使內華達山脈被大雪覆蓋，部分地區帶來了 3 到 4 英尺厚的新雪。從舊金山灣區到南加州，許多地區的降雨量在 1 英寸到 4 英寸之間， 丘陵和山區的部分地區降雨量更高達 7 英寸，雨水流入小溪湧現激流。

南加州地區的降雨量差異很大。洛杉磯市中心的降雨量不到一英寸，而巴沙迪那的降雨量約為 3.5 英寸，布班克的降雨量為 1.2 英寸，范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣的部分地區降雨量甚至超過 5 英寸。

洛杉磯縣聖蓋博谷北部的威爾森山脈（Mount Wilson），由於持續三年乾旱，致使草木枯黃、澗底無水、山徑塵土、空氣乾燥，威爾森登山步道（Mount Wilson Trail）中途有個名為「第一水」（First Water）的景點，因為乾旱無水補給，澗底變成小徑，只有石塊、乾土和枯枝，全無生機。然而，這場暴雨過後，威爾森山脈谷間崖壁，水聲隆隆，雨水從峰巒山崖急流直下，匯集於溝道澗底，水流夾帶泥沙略顯混濁，奔湧向前，氣勢狂野。

過去三年是加州有記錄以來最乾旱的年份，各大水庫的水位遠低於平均水位。這場風暴帶來了今年秋天迄今為止最大的降雨和降雪，也給加州嚴重枯竭的水資源補給了可觀的水量。人們開始樂觀起來，期盼加州今年可以脫旱。不過氣象學家表示，現在判斷今年冬天是否會開始緩解乾旱還為時過早。

柏克萊加大（UC Berkeley）中央塞拉利昂雪實驗室的首席科學家兼經理施瓦茨（Andrew Schwartz）說，「這是冬天的一個良好開端，但還不太可能改變乾旱狀態。如果到了明年3 月或 4 月的降水量仍高於平均水平，那麼就可以開始討論對乾旱的影響。」

加州水務官員也表示，他們正在採取謹慎的態度，以防2023年成為第四個乾旱年。到目前為止乾旱狀態並沒有顯著改善，需要社區盡可能地繼續節約用水。沒有人知道明年是乾還是濕，所以必須盡可能多地進行準備和保存，以確保現有的儲存水量能夠細水長流，盡可能久地供應民眾生活。

最近三年乾旱少雨，威爾遜山區瀑布消失，澗底無水，野鹿下山，進入居民區覓水。（記者...
最近三年乾旱少雨，威爾遜山區瀑布消失，澗底無水，野鹿下山，進入居民區覓水。（記者丁曙／攝影）
周末11日大雨澆灌後，威爾遜山脈一片青山翠谷，鬱鬱蔥蔥。（記者丁曙／攝影）
周末11日大雨澆灌後，威爾遜山脈一片青山翠谷，鬱鬱蔥蔥。（記者丁曙／攝影）
周末風暴前，西拉馬德瑞市境內的威爾遜山脈草木枯黃，山泉涸乾。（記者丁曙／攝影）
周末風暴前，西拉馬德瑞市境內的威爾遜山脈草木枯黃，山泉涸乾。（記者丁曙／攝影）

加州 南加 風暴

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