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聖誕佳節安全布置裝飾該做和不該做的小貼士

洛杉磯訊
SCE呼籲民衆明智且謹慎地選擇聖誕樹和節日裝飾品，齊心防範火災、電氣傷害和事故。（SCE提供）
SCE呼籲民衆明智且謹慎地選擇聖誕樹和節日裝飾品，齊心防範火災、電氣傷害和事故。（SCE提供）

時值聖誕佳節，南加愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）呼籲民衆明智且謹慎地選擇聖誕樹和節日裝飾品，齊心防範火災、電氣傷害和事故。SCE並列出節日期間安全佈置裝飾品時，應該做和不應該做的事項給讀者參考。

聖誕樹是聖誕節必不可少的裝飾，通常是眾人矚目的焦點，也需要精心維護，同時還可能非常危險。去年聖誕樹引發的一場火災，一夜之間將橙縣拉派瑪（La Palma）一戶住宅付之一炬。幸運的是，在煙霧報警器的幫助下，房主和他的狗成功脫險，沒有受傷。但聖誕樹引發的住宅火災可能造成非常嚴重的後果，2015年馬里蘭州發生的一場致命火災就是例證。

SCE呼籲民衆在節日期間明智和安全地佈置裝飾品，以杜絕事故發生。全國已有160起因聖誕樹引發的住宅火災報，火災每年平均造成兩人死亡、11人受傷以及1200萬美元的財產損失。SCE營運風險管理和公共安全資深顧問Nicole Kraus表示：「因為電，我們才能佈置五彩繽紛的節日裝飾品，但消除裝飾品的安全隱患勢在必行。例如，聖誕樹應該始終放置於距離熱源至少三呎的地方。此外，由於乾枯的樹木存在火災隱患，因此應該每天給活樹澆水，而人造樹則應該具有耐火特性。裝飾時也不應該使用磨損的燈串或破損的燈泡。」

近三分之一的聖誕樹起火是由電氣設備失靈或故障造成，約四分之一則是由小型取暖器和蠟燭等熱源距離聖誕樹過近造成。12月份是蠟燭引起火災的高發期，因此SCE強烈建議民衆選擇無焰蠟燭。在戶外，裝飾人員應留意電線，始終確保自己及梯子等設備距離電線至少十呎。燈飾或裝飾品也不應該安裝在電線或電線桿上。如果遇到掉落的電線，請遠離並撥打911。

SCE列出更多節日期間安全佈置裝飾品時，應該做和不應該做的事項：

裝飾時應該做的事項：確保燈飾遠離地毯、窗簾和其他易燃材料。對於要連接多少燈串，請遵循製造商的說明。

懸掛燈飾時使用塑膠紮帶，而不用釘子、釘針或圖釘。避免使用不安全和假冒的電氣裝飾，僅使用UL Solutions或FM Approvals等獨立安全機構列明的產品。僅使用纖維玻璃或木質伸縮或遙距工具，與電線保持至少十呎的距離，同時要注意植物可能遮擋視線。確保住宅內的所有煙霧報警器都能正常工作。離開家或睡覺前務必拔下電燈插頭。

裝飾時不應該做的事項：切勿對著火的電氣設備潑水。使用適當等級的滅火器。在將延長線與燈串連接時，要遵循製造商的說明，避免延長線過載。切勿連接兩根延長線來延長其長度。切勿將電線放置於被擠壓的位置，例如窗戶或門縫內。切勿在戶外使用標記爲「供室內使用」的電氣產品。切勿使用金屬梯子，因爲金屬梯子容易導電。改用木質或纖維玻璃梯子。裝飾品久放不用時，請取出電池。

聖誕節 南加 橙縣

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