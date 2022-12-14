南加集結400經紀的華人地產公司看好明年地產

年會集結四百多名地產經紀，公司老闆Calvin龔（右三）和西聖蓋博谷地產協會董事會主席Brian Chen（右二）等對明年地產抱有信心。（記者張宏／攝影）

南加華人 領先地產公司10日開年會，集結四百多名地產經紀，大家對明年地產抱有信心，認為明年下半年房市會有新一波高峰，來自中國的買家也在躍躍欲試，尤其看準房價在100萬到300萬元左右的華人聚居區。

現場聚集南加華人地產經紀，不少人都盛裝出席。民選官員和其他相關行業代表也出席這場盛會。領先地產近年不斷擴張，不僅買下亞凱迪亞市老牌地產公司長龍地產的建築，且吸引不少華人經紀尤其是年輕人加入。該公司老闆Calvin龔表示，這是公司歷年來人數最多的一次年會，場地爆滿達450人，其中多數都是公司的地產經紀。沒想到他的公司從他一人十年後發展到有近千名地產經紀，可謂華人區最大的地產公司。

對於明年的地產市場，他表示很有信心。他說，全美很多地方庫存量偏低，大多數買家信心不足。最近公司一些經紀的交易就是在最後時刻買家想再等等而沒有完成。預計2023年上半年還是和今年下半年差不多，屬於過度階段。明年下半年預計7月以後，隨著利息調整，通膨壓力降低，在夏天會迎來新一波購買熱潮。雖然幅度不會像疫情期間那麼大漲幅，但是未來幾年的地產市場還是會持續上漲。

隨著中國移民美國的熱度再次上升，中國買家也在躍躍欲試。Calvin龔表示，美國是不少中國移民的首站，他們偏好華人集中的地區，如聖蓋博 谷、爾灣和鑽石吧等地一百萬到三百萬左右的房子。相信明年隨著中國飛往美國航班增加，來美國買房的中國人也會增加。