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台積電設廠鳳凰城 台北-鳳凰城直飛班機指日可待？

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
鳳凰城增設亞洲直飛航班機率不高。（鳳凰城機場官網截圖）
鳳凰城增設亞洲直飛航班機率不高。（鳳凰城機場官網截圖）

台積電在亞利桑納州（Arizona）設廠後，一舉一動都吸引著兩岸三地不少民眾關注， 台積電更是豪氣包下華航空中巴士班機，將設廠所需的設備、元件及人員，送往美國鳳凰城。讓民眾們紛紛猜測，是否鳳凰城要增設直飛班機。

台積電7月開始，就陸續包機派遣公司職員前往網鳳凰城駐守。民間於是有傳聞稱，未來會增設台灣桃園直飛鳳凰城的航班。

然而在記者實地探訪凰凰城機場後發現，並無任何直飛航班，航班列表中也僅顯示由美國其他主要城市降落的航班資訊。而在向機場人員查詢時，對方僅以不清楚一語帶過，入境大廳旅客也以美國本地人為主。在進一步查證鳳凰城機場官網後發現，目前直飛的國際航線僅限於南美洲、加拿大、及英國。目前台灣各大航空飛抵鳳凰城的班機，皆需停靠西岸各大機場如舊金山、洛杉磯機場，之後再由前往鳳凰城的旅客自行搭乘國內航班抵達目的地。

鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）則表示，希望在任期結束前達成鳳凰城直飛亞洲這一目標，現階段最有可能達成的直飛地點為東京。美國航空公司（ American Airlines，AAL）也表達相同的意見，並與日本航空（Japan Airlines）簽訂了代碼共享、收入共享和航線規劃協議；而在考量到現階段就有相當多乘客就是由東京往返，公司會再考量後決定是否增加直飛亞洲航班。

據消息人士指出，亞洲和西南地區之間每日直飛航班，每年將花費高達8000萬至1億元運營成本，因此各家航空公司在考慮是否增設直飛班機時，都會先確保有足夠的客流量才增設。

現階段，鳳凰城是美國西部人口最多的城市之一，但卻是家庭收入中位數最低的城市之一。洛杉磯（Los Angeles）、達拉斯（Dallas）、舊金山（San Francisco）、西雅圖（Seattle ）、聖地牙哥（San Diego ）、丹佛（Denver）、波特蘭（Portland ）和鹽湖城（Salt Lake City）的家庭收入中位數均高於鳳凰城。

機場 台積電 舊金山

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