洛杉磯桌球公開賽單打競爭激烈 馬金寶奪冠

賽事首席執行官葉安利（左一），賽事籌備會主席劉龍軍（右一），賽事創會主席徐永泰（右二）為冠軍馬金寶（左二）頒發獎杯和獎金支票。（葉安利提供）

2022洛杉磯 乒乓球公開賽（LA Open）11日圓滿落幕。在當晚進行的單打八強賽中，寇磊和馬金寶進入決賽，最終馬金寶以4比2擊敗寇磊，贏得2022洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍。

當晚決賽激烈異常，在決賽中，馬金寶先拿下一局，1比0領先；後來寇磊奮起直追，以2比1反超馬金寶；之後馬金寶又贏得一局，2比2平手。接著馬金寶再追一局，反超寇磊，比分3比2；最後馬金寶再追下一局，連勝三局，以4比2贏得單打決賽。

當晚八強賽緊張激烈，尤其是決賽過程更是扣人心弦。在場觀看賽事的公開賽首席執行官葉安利說，「每一局都是纏鬥到最後關頭才分勝負，比賽過程緊張刺激。」

八強賽中，寇磊淘汰澳洲 選手林旭奇，王維淘汰張相晶，馬金寶淘汰波蘭選手Daniel Gorak，周昕淘汰斯里蘭卡 選手Udaya Ranasingha。在半決賽中，馬金寶以4比3力壓周昕晉級決賽；寇磊以4比1戰勝王維晉級決賽。

單打比賽的冠亞軍分獲獎金1萬元和5000元。最後的八強並都有獎金。