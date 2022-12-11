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南加大雨半夜來襲 恐造成嚴重淹水 多處已發布暴洪警報

記者 陳懿/即時報導
南洛杉磯連夜下豪雨，造成多處道路淹水封路。(圖片來源: NWS LA)
南洛杉磯連夜下豪雨，造成多處道路淹水封路。(圖片來源: NWS LA)

南加州10日晚開始下大雨，造成多處積水，國家氣象局(National Weather Service) 已對洛杉磯縣 (LA County) 以及羚羊谷 (Antelope Valley) 等山谷地區發布暴洪 (Flash Flood) 警報，對橙縣 (Orange County) 也發布洪水警報。

位於洛杉磯縣的休斯湖路 (Lake Hughes Road)、派恩峽谷 (Pine Canyon)，以及乾溪谷 (Dry Gulch)，因連夜的大雨將山上的泥巴和碎石沖洗至路面，以致道路封鎖。該地區政府也建議民眾避開這些道路。

波莫那 (Pomona)也因地下道堵塞發生洪水，關閉多條道路。其中包括南水庫街 (South Reservoir St)、 南鎮大道 (South Towne) 、東區街 (East End St.) 、加里大道 (Garey Ave.) ，以及懷特大道 (White Ave.) 。

11日早上，在5號州際公路一處往太陽谷 (Sun Valley) 的交流道口，發生一場大型車禍。因為路面積水，封鎖右邊四條道路，留左邊兩條道路開放通行。而由於大雨滂沱，多位駕駛員沒有注意，所以釀成車禍。

而早上9點左右，國家氣象局宣布在未來的幾個小時，橙縣將面臨大暴雨引起的洪水。受引響地區包括爾灣 (Irvine)、米慎維埃和(Mission Viejo)、聖瑪格麗塔牧場 ( Rancho Santa Margarita)、聖克里門提 (San Clemente)、拉古納灘 (Laguna Beach)、丹那岬 (Dana Point)，以及拉古納尼格爾 (Laguna Niguel)。

洛杉磯國家森林局（Angeles National Forest）也表示，森林中的道路也將因為下雨或下雪變的溼滑，所以暫時關閉，也呼籲上山民眾要記得使用防滑輪胎或防滑鏈。

據氣象預報顯示，這場暴雨將持續至12日早上。預計降雨總量平均為1到2吋，山谷地區則為2到5吋。

洪水 洛杉磯 車禍

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