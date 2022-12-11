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外州外國犯罪團夥盯上南加華人聚居城市？民眾好擔心

記者楊青/核桃市即時報導
外州外國犯罪團夥盯上南加華人聚居城市？民眾好擔心。（示意圖，Unsplash.com）
外州外國犯罪團夥盯上南加華人聚居城市？民眾好擔心。（示意圖，Unsplash.com）

聖蓋博谷東區華人聚居富裕城市財產犯罪層出不窮，華洋民宅盜竊和搶劫爆增，警方發現，近期的財產犯罪與傳統本地盜竊集團偷盜和單打獨鬥的小偷小摸不同，新一波的財產犯罪以外州，甚至外國犯罪團夥，鎖定華人聚居城市為特點，具有較為明顯的目標性和季節性。

核桃市市長伍立倫表示，從去年開始至今，當地破獲的多起入室偷盜和搶劫案，都顯示犯罪團夥來自外州甚至外國，包括德州、佛羅里達州和智利。這些犯罪團夥成員先是搭乘飛機到舊金山，然後使用偽造身份證租車後前往南加州，在南加州一邊偷盜搶劫、一邊將珠寶細軟等贓物和現金寄回家中。來自美國本土的團夥，則在偷滿一整車的「戰利品」後，滿載而歸，打道回府。

伍立倫表示，核桃、鑽石吧和羅蘭岡等華人聚居城市，近期都成為這些財產犯罪團夥鎖定的目標。

核桃市前市長秦振國和市議會一度大力推行在全市主要街道，安裝全天候的安全監視攝像頭，一度有效遏阻犯罪，使當地的財產犯罪率穩步下降。不過從今年2、3月開始，當地的安全攝像裝備屢被破壞，至今已有70%的攝像頭被破壞無法正常使用。伍立倫表示，警方正在調查的情況顯示，核桃市一名居民為破壞該安全監視系統的主嫌，目前警方正在進一步調查取證當中。

不知是否巧合，核桃市近期的財產犯罪層出不窮，過去大半年，華人社區住家被盜頻傳。伍立倫表示，雖然警方的檔案數字並沒有顯示當地的財產犯罪明顯增加，但民眾和社區爆出的被盜被偷案非常明顯增加。不少民眾表示，財產犯罪最不受重視，報案也沒用，不止一位民眾表示，他們被偷被盜的財產從來沒有得以返回。

加州近年對財產犯罪的寬鬆執法不僅讓偷盜和搶劫猛增，犯罪團夥幾乎是肆無忌憚偷盜，且相互炫耀的同時，一些年輕的小偷也紛紛效仿，加入社區偷盜行列，富裕地區華洋住家受害雪上加霜。

核桃 華人 加州

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