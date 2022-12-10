北美華人會計師協會年末財稅法律講座很實用

「年末財稅法律專業講座」邀請法律、稅務、財務各領域專家為華人提供最新訊息。（主辦方提供）

北美華人 會計師協會偕同洛杉磯華僑文教服務中心，10日下午舉辦「年末財稅法律專業講座」，邀請法律、稅務、財務等各領域專家，針對多個當下華人關心的問題進行了深度講解。講座資訊豐富，吸引了近200位聽眾。

亞凱迪亞市（Arcadia）市長鄭博仁以資深律師的身份在講座上分享道，加州 地區每年的官司甚至比聯邦的官司都多，預計2023年將會出現更多房地產相關的官司。他在會上詳細講解了美國房地產買賣與租賃相關的法律問題，並特別提醒買賣雙方，如有需要特別註明的條款，除了在購房合同中寫明外，也不要忘了放入P&A和第三方託管（Escrow）中。

北美華人會計師協會候任理事長李崇正在會上總結了多種稅務規劃的操作方案，整個分享別出心裁，融合借用金庸小說中武學秘籍的一招一式，來闡述解釋專業領域的信息，幫助聽眾更清楚的理解節稅省錢的方法。

除房產交易中涉及的法律問題，講座還邀請了汪光中會計師從稅務角度出發，列舉了一系列非本國人在美國買賣房產時需要注意的稅務問題，並詳細分享了加州Prop 19法案生效後在特定情況下產生的具體影響。

立業會計師事務所的會計師葉俊麟在講座上分享了國稅局 是如何佈下天羅地網，防止納稅人逃稅。葉俊麟說，疫情期間政府向民眾發放了很多紓困金，拜登政府依靠國稅局獲得資金，尤其是40萬元以上的年收入人群，成為國稅局最主要的目標。

北美華人會計師協會會長張青作為今日講座的發起人，也進行了專業領域的分享。他向聽眾提醒並羅列出了企業雇主們在稅務上應該規避的陷阱。比如企業主在設立公司後，不要將個人費用和公司費用混淆；瞭解不同公司類型會產生不同的繳稅主體；會計基礎及預繳稅規則等。

張青說：「 北美華人會計師協會希望盡其所能，匯集更多更全面的最新財稅法律等專業知識，分享給在美各地僑胞，在財稅規劃方面更多的幫助到同胞。」