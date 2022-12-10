洛城乒球公開賽 八旬李金禪身手靈活反應快

年逾八旬李金禪長年參加乒乓球健身，獲賽事主辦方嘉獎。（記者啟鉻／攝影）

2022 洛杉磯 乒乓球公開賽選手中，有一位來自台灣、年逾八旬的乒乓球愛好者李金禪，他揮拍打球，鍛鍊腦力、眼力、體力，以球會友，生活充實。

李金禪長年參加乒乓球運動，在球場上身手靈活，反應快速，完全看不出年過80。他說，雖然家裡長輩沒有人從事乒乓球運動，但自己在台灣讀中學、大學時卻喜歡打乒乓健身 ，參加過校隊，但並非主力。中間有一段時間，又喜歡上高爾球運動，但上場比賽令自己很緊張，狀態不佳，於是就放棄了。

上世紀90年代中期定居美國，太太九年前過世後，雖然自己有外出散步習慣，但沒有人一起聊天，總是感覺很無聊。與友人聊天時，談起當年喜歡乒乓球運動趣事，獲得鼓勵。認為打乒乓球一方面是健身，另一方面是排解寂寞。於是重拾舊好，一發而不可收。

他說，由於多年沒有打球了，就先參加了前中國乒乓國手高軍創辦的乒乓球俱樂部學打球，後來又加入另一個乒乓球俱樂部練習雙打。當時一位球友建議他，參與同年齡組其它各級比賽肯定有好成績。2022年9月，在聖地牙哥舉辦加州 年長者乒乓賽事，他與球友合作，獲得同年齡組雙打第一名。

他表示，參加乒乓球運動，可以鍛鍊腦力、眼力、體力，手腳反應靈活，身體健康。以球會友，結識更多不同族裔的朋友，打球聊天，時間過得很快，生活很充實。