洛台美商會年度大會 報告會務改選理事開發商機

洛杉磯台美商會會長劉雅薇作年度報告（本報記者/攝影）

洛杉磯 台美商會於10日（週六）上午在羅斯密市(Rosemead)888海珍大酒樓舉辦一年一度會員大會，回顧2022年度商會發展歷程，各部門報告了會務、計畫、財務、青商部活動等，以及選舉了2023年理事，共有27名理事當選，並於會員大會後召開2023年第一次理事會議改選會長及副會長。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、總統府國策顧問楊信和田詒鴻、世界台灣總會名譽監事長林國彥和林基龍、北美洲台灣商會聯合總會第32屆總會長汪俊宇、洛杉磯台灣商會名譽會長顔樹洋和吳東昇、洛杉磯台美商會會長劉雅薇等人出席。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇說，今年商會的最大目標和重點是企業板塊，在去年大會中介紹了12家企業，今年繼續對這些企業在年刊中進行了詳細介紹。劉會長表示，商會就是要尋找商業和商機，在這幾年疫情 中，商會利用視訊的途徑，幫企業進行推廣和介紹，這是模式可以幫助商會更好的走向世界。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境發言稱，台美商會從一開始的30多位會員發展到幾百位會員，台美商會的凝聚力非常強，對於幫助會員投入商界、增進對當地企業的了解下了許多功夫。在過去一年來，兩位會長舉辦了許多企業參訪活動，非常值得稱讚。在台灣遭遇天災時，台美商會扮演了重要角色出錢出力，尤其在疫情中做出了諸多貢獻，在追求美國夢的同時，不忘初心，回饋美國社會，回饋台灣。黃處長補充，更難得可貴的是，台美商會自2000年起設立了青商部，帶來了新鮮血液。

此外，企業推廣委員會在今年大會中，還特別介紹了五家公司，分別是美國泛宇集團（TransGlobal Holding Company）、華興保險 （KCAL Insurance Agency）、台灣漪霖國際貿易有限公司（VCLA LLC）、中國信託銀行（CTBC Bank）以及美國許氏參業集團（Hsu's Ginseng Enterprises, Inc）。