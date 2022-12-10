洛杉磯乒乓球公開賽10日開打 240選手角逐3萬元獎金

2022 LA OPEN賽事在洛市中心拉開戰幕，為期兩天。（記者啟鉻／攝影）

被美國乒乓球協會認證為三星級的洛杉磯 乒乓球公開賽（LA OPEN），10日在市中心小東京的寺崎武道馆（Terasaki Budokan）拉開戰幕，來自美、加兩地240餘名選手參加，總獎金額近三萬元。兩天賽程共有16項單打和雙打，為期二天；除了公開賽，還有美國乒協認證的積分賽，從1350分到2350分不等。洛杉磯世界日報亦為贊助單位之一。

開幕式於當日上午約11時30分開始，部分選手早早來到現場熱身。賽事首席執行官葉安利宣布2022 LA OPEN賽事開始，贊助商羅再陵演唱美國國歌。賽事創會主席徐永泰、賽事籌備會主席劉龍軍分別致歡迎詞，洛杉磯世界日報社總經理李銘濱出席。

徐永泰表示，洛杉磯乒乓球公開賽因疫情 停辦二年後重開，參賽報名者非常踴躍出乎意外，超過積分2500分的選手也有近20名，大家因參與賽事和贏得獎金都很興奮。這次比賽首次選擇在寺崎武道馆舉辦，希望今後的賽事繼續選擇這裡。他感謝賽事所有的捐助者和贊助廠商，也感謝所有組委會成員和志工團隊的出色工作。賽事籌備會主席劉龍軍也表示，參加LA OPEN活動多年，因疫情影響賽事首次恢復，雖然今年參賽選手比疫情之前少了近一半，但是參賽者熱情並未受影響。希望明年規模擴大，鼓勵更多選手報名參與。

記者看到在現場選手中，有年逾八旬長者，還有不到十歲少年。有長者表示，堅持數十年從事乒乓球運動，以球會友，生活充實身體健康，平時很少感冒，幾乎沒有生過大病。還有的長者多年堅持參加同年組各級比賽，獲得多次比賽冠軍和獎勵。