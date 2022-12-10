亞市高中生募款4000元 助校裝淨水器減少瓶裝水

亞凱迪亞高中學生、學生家長與市議員王愛琳（後排右四）合影。（讀者提供）

亞凱迪亞 高中（Arcadia High School）學生發起的綠色環保非營利組織「一念之綠」（One Step To Green）7日向亞凱迪亞高中捐贈4000元，將用於學校安裝淨水設備，減少塑膠瓶裝水。

「一念之綠」的發起人中，有不少是亞凱迪亞高中的華裔 學生，發起人包括梁祐頊（Nelson Y. Liang），王千懿（Qianyi Wang），白穎婷（Kathy Bai），于為治（Tom Yu），Jeff Yu, Evan，Zoe Sprencher等。

亞凱迪亞高中副校長Jorge Munoz接受了「一念之綠」學生和家長的捐款，並肯定了學生們愛好大自然的綠色環保意識。

「一念之綠」發起人之一梁祐頊介紹了組織成立的初衷，是為了倡導人們舉手之勞做環保，他表示，一定會堅持做環保，「一念之綠」也一定會完成目標。該組織開展過多次野外塑料垃圾清理活動，並走訪鄰居社區了解消除一次性塑料污染環境的問題。本次募捐款項是這些學生們自發通過舉辦高爾夫球捐款活動募得的資金，捐給學校，以減少學生的塑料使用數量。