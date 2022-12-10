洛市長賈西提11日卸任 民調功過五五開

洛杉磯市長賈西提夫妻。（Getty Images）

洛杉磯市長賈西 提（Eric Garcetti）12月11日卸任，結束他長達九年的任期。相較於前任市長的「高瞻遠矚」，賈西提看來更為「腳踏實地」，洛市除了最低工資躍居全美最高地區之一，也讓新建築的耐震能力更高，連接西洛杉磯與洛杉磯國際機場 的新建鐵道便利交通，當新冠疫情來襲時的他更是市民的心靈依靠。

不過，他治下的市府卻紕漏連連，副手爆出性騷擾醜聞，水電局（DWP）深陷收賄疑雲，連遊民 問題都看來改善不大，在在都讓他的任期歷史評價正反交錯。這點也反映在柏克萊加大（UC Berkeley）的最新民調上，認同賈西提的市民有48%，不喜歡的卻也有46%。學者對賈西提的評價也是B或B-，可說是五五開有功也有過。

等著賈西提的新職位卻遠在地球另一邊的印度，雖然美印關係讓大使一職更為重要，也能補足他對國際事務的不足，但目前看來，對於他在國內政壇政更上層樓的直接助益並不算大。就在任期即將屆滿的前幾個月，賈西提更少出現在公眾場合，面對媒體談的也多半是未來的外交工作，親近者透露，賈西提真的是心累了，覺得洛市市長的工作太操煩。

洛杉磯時報訪問到的學者多半認為，賈西提不是沒有機會可以大展鴻圖的，但是他堅持中庸之道的態度卻影響了最後的成效。雖然賈西提自認他留下的資產比負債多，長遠來看一定都有利於洛市，不過最大的缺漏卻是遲遲沒有緩解的遊民問題，其效應甚至掩蓋了賈西提對防疫、抗震、交通，與成功申辦奧運的光芒。

負面衝擊最大的遊民問題，幾乎是耗盡了賈西提的全部心力，但是收效卻甚微。2015年時，洛市的遊民為2萬6000人，2020年初已經增加到4萬1980人。儘管心腹都警告賈西提別碰遊民問題，因為單靠洛市不可能有成果的，但是他還是許下宏願，向加州與聯邦爭取大筆經費，公投案Proposition HHH與Measure H並行，希望以平價住宅收容遊民。

這個耕耘六年的計畫，終於在他卸任前露出曙光，2019年完成10萬間合宜宅，2022年12月的Proposition HHH新建完工數更達800間，2023年1月超過500間。雖然並不能徹底解決遊民問題，但53%的選民認同賈西提的貢獻。相對成功的計畫包括：2015年同意提高洛市基本時薪至16.04元；同年他也同意改建1萬5000間既有房舍，增加它們的抗震能力，新建築更須符合修改後的抗震規格；另外，連通洛杉磯國際機場與西洛杉磯的鐵道建設也為交通基建立下良好先例。

雖然賈西提多數時候以務實著稱，但是幕僚都說，因為他有著詩人般的情懷，因此當他提出宏大計畫時，他們都不會吃驚。賈西提任內提出超越任期的規劃包括，洛市2025年關閉最後一間火力發電廠，水電供應要在2035年達成100%環境友善的目標，其中包括回收水要達到35%的水平，遠遠高於當前的2%。最後是2028年的奧運，雖然賈西提保證洛市不會虧錢，但是還有五年、誰也不敢打包票。

賈西提最容易引起爭議的地方，或許就在他總想找出左右都能接受的第三條路（the third way），不管是洛市警局的預算，或是移民問題也罷，他的中間路線往往兩邊不討好。以警政預算來說，雖然2020年大砍1億5000萬元，但疫情爆發後的犯罪率暴增卻讓他不得不增加預算；移民問題也是，雖然洛市理論上是移民的庇護所，但是倡議團體每次選舉過後都找不到人負責。