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洛杉磯網紅被盜照 誘華男投資比特幣詐近百萬

記者邵敏／洛杉磯即時報導
舒婷的帳號頭像，使用網紅明星莫小貝的照片。（圖：受訪者提供）
舒婷的帳號頭像，使用網紅明星莫小貝的照片。（圖：受訪者提供）

殺豬盤案件層出不窮，南加華人網紅明星近日向本報記者反映，有人盜用她的照片、視頻與人網戀並實施詐騙，一名居住在中國福建的男子因此被騙近百萬美金。

定居在洛杉磯的網紅明星莫小貝，在社群媒體上擁有幾十萬粉絲，她同時也是玩物上智（COI Play）玩具品牌的創始人。莫小貝日前在Instagram上收到一則留言，一名來自俄亥俄州（Ohio）的男子稱，有人使用她的照片在跟自己談戀愛。

男子名叫Norm Wamer，他的網上女友名叫Na Na。Wamer表示，在與女友網戀一段時間後，對方就極力推薦他購買加密貨幣，這引起他的懷疑。之後在網上搜索後發現，女友Na Na的頭像、以及個人照片竟然都來自網紅明星。

對此莫小貝表示，近幾年來接連碰到類似事件，發布在社群媒體上的照片、視頻，頻頻被人盜用，「這個老外很聰明，沒有被騙，但之前有一個華人男子就被騙了將近百萬。」

根據莫小貝提供的消息，今年4月，中國福建男子韋先生在小紅書上找到她，稱自己被騙90萬美金。韋先生與一個網名叫舒婷的女子在網上談戀愛，對方稱自己在印度尼西亞的一家金融公司上班，兩人網戀期間曾經通過電話，但從未見面，韋先生說因為那段時間疫情嚴重，戀人之間無法見面也屬正常，但恰好被對方加以利用。

戀情維持一段時間後，女友舒婷表示自己有金融內幕消息，建議韋先生投資比特幣，並推薦他一個購買網站。但韋先生付款後發現網站是假的，自己投入的90萬美金瞬間打水漂，他試圖聯繫女友時卻已被對方拉黑。 「我自認倒霉，遇見魔鬼詐騙我90萬，」韋先生說事後他曾向當地警方報案，「但警察表示無法立案，理由是比特幣等虛擬貨幣不受國家保護。」

經查證，這名叫舒婷的女子在臉書上使用的頭像、發布的照片視頻都來自莫小貝，「她甚至把我和朋友的合影照片也放在自己帳戶上，說明一直在關注我，就連我幾年前失蹤的寵物貓照片也出現在她的背景照片中。」莫小貝氣憤地說，「問題是這樣的情況很多見，只要我的照片一發布，幾個小時後就會出現在各大社群媒體的平台上，盜用的人都稱是自己的照片。」

對於照片盜用，並被用來實施詐騙，莫小貝非常生氣，她曾試圖報警，但中美警方都明確表示無法立案，原因之一是涉及面太廣。小貝說：「盜用的帳號很多，我感覺自己的肖像權、聲譽都已經受到嚴重影響。」

報警無用，這名網紅明星就聯合十幾個朋友在社群平台上舉報對方帳號，「但我發現舉報也沒用，這些盜用照片的帳號還是存在，這是平台不作為。」莫小貝無奈地表示，「這樣的情況已持續好幾年，我採取很多辦法都沒有用。」她希望藉助媒體的報導澄清自己，更希望人們引起重視，提高警惕，不要被網上虛擬的戀人殺豬盤。

莫小貝表示自己的照片被人盜用，並用來殺豬盤。（圖：受訪者提供）
莫小貝表示自己的照片被人盜用，並用來殺豬盤。（圖：受訪者提供）

社群媒體 詐騙 虛擬貨幣

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