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南加亞市華人住宅查獲2000磅大麻

記者張宏/洛杉磯即時報導
亞市某華人豪宅藏匿超過2000磅大麻。（亞市警方視頻截圖）
亞市某華人豪宅藏匿超過2000磅大麻。（亞市警方視頻截圖）

亞凱迪亞（Arcadia）警方2日在Oakwood道一處獨立屋民宅內查獲2000多磅大麻，警方懷疑這裡是一處非法的大麻分銷中心，現場有一名華人女子被帶到警局。

（亞凱迪亞警局提供；記者張宏後製）

在亞市Oakwood道1800號街區日前有居民舉報，在一處獨立屋民宅有各式人等頻繁進出。警方持搜查令於12月2日早上9時左右對該地點檢查，在現場發現了大約2000磅加工和包裝的大麻全部扣押，以及該住宅一名成年女性因涉嫌非法持有用於銷售的大麻被警方登記在案。

據知情人士，2日警方到這處民宅敲門查問，開門的是一名中年華裔女性，同時室內傳出濃烈的大麻味。警方隨後在室內發現大量包裝好的大麻，在詢問時，這名女性神色驚慌，她表示自己福州人，從紐約過來給大麻場的老闆打工，她只負責包裝，不知道其他情況。

根據警方發布的視頻，這些大麻都已包裝在不同容量的塑膠袋和紙箱內，光是搬出屋就花了很長時間，場面不小。房屋內部除了大麻，還有幾個過濾器，初步判斷這裡是一個分銷中心，沒有種植大麻。

據Zillow上的網絡資料，該房屋是五房四浴，2800多呎的一層獨立屋，建於1950年。2016年以167萬元價格售出，現在網絡估值在200萬元左右。該屋基本都在出租狀態，知情人士透露，屋主是一名華人，大麻涉案人士至少在裡面已住了兩三個月。

目前此案正在調查中，亞市警局鼓勵任何知情人士致電 626-574-5151聯繫亞市警察局，案件編號是2204323。如果匿名提供信息，可撥打800-222-TIPS (8477) 呼叫Crime Stoppers，也可通過智能手機在Google play或 Apple App下載P3 Tips應用程序，或使用網站 http://lacrimestoppers.org。

警方持搜查令於2日早上9時左右對該地點搜查。（讀者提供）
警方持搜查令於2日早上9時左右對該地點搜查。（讀者提供）
大麻按照數量放在不同的容器裡。（亞市警方視頻截圖）
大麻按照數量放在不同的容器裡。（亞市警方視頻截圖）
大麻數量大且包裝完好。（亞市警方視頻截圖）
大麻數量大且包裝完好。（亞市警方視頻截圖）

大麻 亞凱迪亞 華人

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