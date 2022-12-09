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加大教職員罷工取消課程 本科生喊打亂學位計劃

洛杉磯訊
加大教職員罷工要求提高工資和改善福利。（ABC NEWS)
加大教職員罷工要求提高工資和改善福利。（ABC NEWS)

加大教職員罷工事件發酵近一個月，這場罷工運動給許多面臨取消課程的學生帶來了壓力，沒有人能回答這場罷工將持續到何時，他們甚至不確定自己的課程能否按時和順利完成。

11 月 14 日，大約 4萬8000 名教職工罷工，要求提高工資和改善福利。 以 United Auto Workers Local 5810 為代表的員工表示，他們別無選擇，只能罷工以要求增加必要的工資，以跟上柏克萊（Berkeley）、聖地牙哥（San Diego）和洛杉磯等城市的天價租金。

上週，大學官員同意為其中約 1萬2000 名的博士後員工和學術研究人員加薪 29%，提供更多的探親假、兒童保育補貼和工作保障。但博士後員工和研究人員拒絕重返工作崗位，直到與 3萬6000 名研究生助教、導師和研究人員達成一致。

許多加州大學的學生擔心罷工可能會持續到明年，從而打亂他們申請學位課程的計劃。

柏克萊加大二年級學生 Janna Nassar 表示，她認為學術工作者的薪酬應該更高，但隨著罷工的繼續，她越來越擔心。在下週參加期末考試之前，她原指望她的研究生導師為她的一門經濟學課程進行期末複習，但現在一切都泡湯了。

在罷工之前，她說她每週參加 3 次該課程的講座，並與研究生導師進行兩次討論。她必須先完成課程，然後才能在明年申報經濟學專業。她說，這是自己在這裡的所有學期中學習過的最難的一課。當知道自己可能不得不延後申報，或者可能無法申報經濟學而不得不選擇另一個專業，這真是令人沮喪。

打算申報心理學專業的柏克萊大二學生索特洛 (Susana Sotelo) 說，她的五個課程中有四個是由研究生導師或講師教授的。 這些課程已被取消或轉移到網上並變成可選課程。她說，一門心理學課程也搬到了網上，教授告訴學生們，在本學期剩餘時間裡不會教授任何新內容，因為要支持罷工。

罷工 柏克萊加大 加州大學

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