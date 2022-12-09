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南加企業家古紹崙獲頒台灣明新科大傑出校友獎

洛杉磯訊
艾迪索科技董事長古紹崙(右)獲明新科大校長劉國偉頒贈111學年度傑出校友獎，他將連續十年捐贈「人才研發獎助金」新台幣100萬，激勵母校師生投入教學研發。（明新科大/提供）
艾迪索科技董事長古紹崙(右)獲明新科大校長劉國偉頒贈111學年度傑出校友獎，他將連續十年捐贈「人才研發獎助金」新台幣100萬，激勵母校師生投入教學研發。（明新科大/提供）

位於洛杉磯縣核桃市的艾迪索（ADESSO）科技公司的董事長古紹崙，12月初返台出席母校明新科技大學「2022工程科技技術應用研討會」，在開幕式中榮膺「111學年度傑出校友獎」，表彰他從2021年起每年捐助「人才研發獎助金」新台幣100萬元，將持續十年回饋母校；同時獲得該項榮譽的還有台灣AMIDA美達科技董事長陳林杰。兩位校友關心技職教育，並在頒獎儀式中捐贈獎助金與教學設備。

明新科技大學校長劉國偉表示，兩位不同時期的電子系畢業的傑出校友，充分體現「堅毅、求新、創造」校訓精神，運用他們在科技研發、企業經營、產業投資的專長回饋社會。劉國偉也感謝兩位校友對母校支持與回饋，校友的成功做為學弟妹楷模，更帶動學校的進步與發展。

在美國創業，並當選2021年海外華人第三十屆創業楷模、2022年全美傑出亞裔工程師獎的古紹崙表示，感念五專求學受到師長諄諄教誨，在事業有成與大病初癒後，體認到自己的社會責任，遂成立基金會致力關懷教育、環保與社會安全的議題，也勉勵學弟妹不管在校成績高低，踏入社會仍要善用時間、充實自己。

陳林杰在2002年在台灣成立美達科技，以「半導體測試儀器及系統技術開發」為主，具豐富儀器及系統設計經驗與技術，公司並在今年4月成功掛牌上櫃。他以自身求學與創業經驗，建議年輕學子要「不斷學習」、「拓展人脈」及「抓住好機會」。陳林杰重視半導體產業人才發展，捐贈價值超過新台幣300萬的美達AMIDA3000半導體測試機台做為教學使用，及提供獎助學金讓學弟妹安心向學。

明新科大學12月2日舉辦「2022工程科技技術應用研討會」，並在開幕式中表彰兩位...
明新科大學12月2日舉辦「2022工程科技技術應用研討會」，並在開幕式中表彰兩位傑出校友古紹崙（右三）和陳林杰（右二）。（明新科大/提供）

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