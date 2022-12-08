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女童寫信想養「獨角獸」洛杉磯可愛回覆：記得餵牠吃西瓜

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洛杉磯允許養獨角獸 當局核發許可證給提出要求的女童

編譯組／即時報導
動管局還附上了一隻獨角獸布偶。（洛杉磯縣動物照顧管理局提供臉書）
動管局還附上了一隻獨角獸布偶。（洛杉磯縣動物照顧管理局提供臉書）

洛杉磯縣小女孩瑪德琳不但希望養一隻獨角獸，還非常認真的向動物照顧管理局（Animal Care and Control）申請許可。深受感動的動管局不但核發飼養許可，還附贈一隻獨角獸布偶，「希望布偶在瑪德琳找到真的獨角獸之前都能陪伴她」。

洛杉磯動管局的許可信還認真附上飼養須知，除了牠的任何器物都不能含有毒素、且可自然分解，還強調女孩必須每周給獨角獸吃一次西瓜，「因為這是牠的最愛」。

女孩瑪德琳11月14日寫了一張簡簽給洛縣動管局，上面說道「我希望你們同意，讓我在後院飼養一隻獨角獸，只要我能找到一隻的話」，「請你們以信函回覆」，然後是她的簽名。收到申請書的動管局也沒馬虎，認真討論後兩周發函給瑪德琳，由局長Marcia Mayeda親自簽署許可，在2022年11月30日預先許可獨角獸的飼養，以便某天瑪德琳真的找到獨角獸。

但是動管局可沒因為獨角獸「並不常見」而馬馬虎虎，隨信還附上了人道飼養的須知，要求瑪德琳必須每周餵食一次西瓜，因為這是獨角獸的最愛，同時任何飾品都不能帶有毒性，還要能夠自然分解。為了在找到真的獨角獸之前讓瑪德琳不會太孤單，動管局還附上了一隻獨角獸布偶，讓它能暫時陪伴瑪德琳。

圖一，女孩手寫的申請書。（洛杉磯縣動物照顧管理局臉書）
圖一，女孩手寫的申請書。（洛杉磯縣動物照顧管理局臉書）
圖二，當局正式核發獨角獸飼養許可證。（洛杉磯縣動物照顧管理局提供臉書）
圖二，當局正式核發獨角獸飼養許可證。（洛杉磯縣動物照顧管理局提供臉書）

洛杉磯 洛縣

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