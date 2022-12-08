南加僑領楊信慨贈60萬給關島大學 關島處長陳盈連促成

駐關島辦事處陳盈連處長（中）、關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez（左二）、關島大學基金會執行主任Katrina T. Perez（右二）、關島大學亞太區資深聯絡主任陳冠儒博士（左一）、關島大學亞太區副資深聯絡主任劉正宏博士（右一）會後合影。（讀者提供）

駐關島辦事處、關島大學及楊信家族基金會，在關島時間今（12月8）日上午舉行瞭解備忘錄視訊簽約典禮，在駐關島辦事處陳盈連處長兩年來在關島及洛杉磯 兩地奔走下，終於促成楊信家族基金會主席兼總裁、總統府國策顧問楊信，慨贈60萬美元供關島大學成立「亞太研究中心」（Asia Pacific Center），推動台灣與密克羅尼西亞地區研究交流，並為關島大學首筆私人最大捐款，該校也盛讚陳盈連處長不遺餘力推動對關島教育的貢獻。

楊信為南加著名的成功企業家，目前是楊信家族基金會主席兼總裁，並為中華民國 總統府國策顧問。他在1985年移民美國，當年面對語言文化不同的陌生環境，還要扛起教育子女的重責大任。如今創業有成，長期關心年輕學子教育資源，體恤台灣學生赴外求學辛勞，本次慷慨捐贈60萬美元，將提供獎助學金供台灣研究生及大學部學生到關島大學進修、以及促進台灣及關島師生雙向研習交流。

簽約典禮出席貴賓包括駐關島辦事處陳盈連處長、駐洛杉磯辦事處教育組藍先茜組長、楊信國策顧問、關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez、關島大學基金會執行主任Katrina T. Perez、關島大學亞太區資深聯絡主任陳冠儒博士、以及關島大學亞太區副資深聯絡主任劉正宏博士等。

陳盈連處長表示，駐關島辦事處在2020年10月復處以來積極推動本次捐贈，歷經兩年終於有幸見證台灣與關島建立高等教育合作里程碑，推動關島大學成為密克羅尼西亞地區的台灣研究重鎮。

楊信國策顧問說明，台灣人才在全球各地發光發熱，教育資源為國家發展重要推手，他也因此相當重視年輕人的人才培育，未來也將持續秉持十年樹木、百年樹人的精神，協助台灣跟關島師生進行教學及研究交流。

關島大學資深副校長暨教務長Anita Borja Enriquez表示，關島大學擁有重要戰略地位優勢，是密克羅尼西亞地區的人才搖籃，本次在駐關島辦事處陳盈連處長積極奔走，及楊信國策顧問慷慨挹注下，關島大學將持續推動台關師生交流，兩地高等教育未來將更上層樓。

駐洛杉磯辦事處教育組藍先茜組長表示，教育部 積極在全球各國推動台灣研究講座計畫，今天有幸見證楊信家族基金會及關島大學攜手推動台灣與密克羅尼西亞地區之學術及教學合作。