南加男子冒充警察消罰單 縱容飆車 社媒上大肆宣傳

安吉爾在社交媒體上明目張膽地推廣自己的服務。（ABC）

南加一名「街頭飆車」的縱容者通過偽造警察 簽印消除了上百張罰單，加州 公路巡警局（California Highway Patrol）12月7日告知公眾。

該嫌犯名為安吉爾（Angel Zahid Sanchez-Peralta），他通過偽造印章和警官簽名，來幫人消除非法改裝汽車、排煙檢查不合格的罰單，被他冒用身份的警察有些已經退休 。

安吉爾之所以走入警方視線，是因為他在網路上宣傳自己的服務。同時，因為安吉爾使用了退休警察的身份，這些人的簽名出現在公文上也很異常。根據社媒信息，安吉爾幫人消除一張罰單的價格為300美元。

安吉爾8月在橙縣被逮捕和起訴，他被起訴的重罪罪名有三十多項。

洛杉磯市警察局（LAPD）在感恩節期間嚴抓「街頭飆車」和「佔領街頭」。警官逮捕的違規司機中，有27名使用過安吉爾提供的服務。

坎帕（Gil Campa）警官指出，「嫌犯在偽造簽名和蓋章後，將處理過的罰單遞交給執法機關，聲稱已經改正。」