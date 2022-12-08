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南加男子冒充警察消罰單 縱容飆車 社媒上大肆宣傳

記者劉子為/洛杉磯即時報導
安吉爾在社交媒體上明目張膽地推廣自己的服務。（ABC）
安吉爾在社交媒體上明目張膽地推廣自己的服務。（ABC）

南加一名「街頭飆車」的縱容者通過偽造警察簽印消除了上百張罰單，加州公路巡警局（California Highway Patrol）12月7日告知公眾。

該嫌犯名為安吉爾（Angel Zahid Sanchez-Peralta），他通過偽造印章和警官簽名，來幫人消除非法改裝汽車、排煙檢查不合格的罰單，被他冒用身份的警察有些已經退休

安吉爾之所以走入警方視線，是因為他在網路上宣傳自己的服務。同時，因為安吉爾使用了退休警察的身份，這些人的簽名出現在公文上也很異常。根據社媒信息，安吉爾幫人消除一張罰單的價格為300美元。

安吉爾8月在橙縣被逮捕和起訴，他被起訴的重罪罪名有三十多項。

洛杉磯市警察局（LAPD）在感恩節期間嚴抓「街頭飆車」和「佔領街頭」。警官逮捕的違規司機中，有27名使用過安吉爾提供的服務。

坎帕（Gil Campa）警官指出，「嫌犯在偽造簽名和蓋章後，將處理過的罰單遞交給執法機關，聲稱已經改正。」

警官表示，在打擊洛縣和橙縣的「街頭飆車」期間，有超過250張罰單被非法清除。至於其中是否有罰單是被真警察違規清除的，加州公路巡警局表示仍在調查。

安吉爾通過偽造簽名和印章幫人消除罰單（ABC）
安吉爾通過偽造簽名和印章幫人消除罰單（ABC）

警察 加州 退休

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