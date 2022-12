洛縣癌症中心希望之城旅店落成 病患和家屬溫暖住家

癌症中心希望之城旅店迎客區。(City of Hope)

「希望之城」(City of Hope)是美國最大的癌症 研究和治療機構之一,也是糖尿病 和其他危及生命的疾病的領先研究中心,本周開張了一座五層樓、擁有 147 間客房的旅店,並以捐贈者冠名為「布里斯金希望之村(Judy and Bernard Briskin Hope Village)」,為接受艱難治療的患者和親屬提供一個溫暖的住家。

布里斯金家族最近向「希望之城 」捐贈一份重要禮物,用於建造一座新旅店,以及資助各種當前和未來的研究項目。「布里斯金希望之村」的住宿面積,是該校區之前提供的住宿設施的三倍多,室內面積11.5萬呎,包括116 間康復房間供患者居住,27間標準客房接待醫療專業人士、訪問學者和貴賓等,15 套帶連通門的房間及四間單臥室套房供患者和家屬暫住。旅店座落於校園西北角,距離希望之城的病患護理設施只有很短的班車車程。

希望之城首席執行官羅伯特斯通(Robert Stone)說,「我們與Judy和已故的Bernard有著長期合作夥伴關係,對癌症患者及其家人產生了不可估量的影響,新落成的希望之村旅店也不例外,擁有恢復活力、和健康的住宿和便利設施,專為促進康復和提供安養而設計。新旅館 證明了我們以病人為中心的宗旨,在病人和家人最需要的時候讓他們在一起。」

捐贈者Judy Briskin 說:「我們的合作夥伴關係深深植根於希望之城的尖端研究和療法,為全世界患者帶來挽救生命的治療方案,並為他們所愛的人帶來積極的安慰。如果Bernard還和我們在一起,他會為自己的名字與希望之村聯繫在一起感到自豪和榮幸。希望之村為那些經常最具破壞性的疾病而接受艱難治療的患者和家庭,提供一個溫暖的住家。」

由於許多病人可能正在經歷癌症治療的副作用,因此旅館的設計旨在營造一種支持性、培育性的氛圍,簡單、柔和的視覺圖案營造出舒緩的環境。藝術品的裝飾旨在反映周圍聖蓋博山脈的色彩來提升和激發靈感,以創造一個平靜的修養場所。