洛縣 2021 仇恨犯罪增23%達19 年最高 攻擊亞裔增67%

洛杉磯縣人際關係委員會公布2021年仇恨犯罪報告新聞會。（記者丁曙/截圖）

洛杉磯 縣人際關係委員會 (LACCHR) 12月7日發布洛杉磯縣 2021 年年度仇恨犯罪 報告，顯示仇恨犯罪達到 19 年來最高水平。2021 年洛縣 舉報的仇恨犯罪從 641 起增加到 786 起，增長 23%，這是自2002 年以來的最大增幅。針對亞太裔的犯罪從46起增加到77起，增幅67%，占種族動機犯罪的16%，犯罪嫌疑人將新冠（COVID-19）大流行歸咎於亞太裔。

該報告的重要發現包括，自2013年以來，仇恨犯罪總計增長105%。總體暴力發生率從 68% 上升到 74%，為20年來最高水平。跨性別受害者遭受暴力的發生率最高 (93%)，其次是同性者 (89%)、種族 (78%)、宗教犯罪（53%）。仇恨犯罪的主要形式種族犯罪增加17%，針對非洲裔、拉丁裔、亞太裔和中東人的犯罪都急劇上升；種族主義犯罪佔所有仇恨犯罪的58%。此外，犯罪嫌疑人針對反移民誹謗犯罪案件，從56起增加至83起，猛增48%創歷史新高。

報告中的其他一些重要發現，包括數據顯示黑人是該縣報告的仇恨犯罪的最常見目標，反亞裔仇恨犯罪達到有史以來最高總數，明確的反移民仇恨犯罪達到歷史最高水平， 針對 LGBTQ、猶太人和穆斯林社區的仇恨犯罪，有所增加。

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）說，洛杉磯縣仇恨犯罪上升令人深感痛心，最脆弱的鄰居正面臨著很多挑戰，現在不得不擔心因為他們的身份而受到攻擊或騷擾的風險更大，這是不可以接受的。期待與全縣的合作夥伴和社區團體合作，打擊這些犯罪行為，讓仇恨在洛縣沒有立足之地。

LACCHR 執行主任戶間（Robin Toma）說，2021年始於對美國國會大廈的暴力襲擊，部分由白人至上主義團體領導。令人震驚的騷亂不僅證明了政治兩極分化，而且證明了一個國家的嚴重分裂，「根據種族、宗教、性取向和性別。在這種背景下，包括洛杉磯縣在內的全國仇恨犯罪在 2021 年激增。」雖然數字增長的部分原因可能是由於洛杉磯與仇恨之間鼓勵的報告增加，但洛縣以外的仇恨犯罪也在增長，這表明出於偏見的犯罪也在增加。

LACCHR 主席戴維森 (Ilan Davidson) 表示，這份報告提供洛縣犯罪偏見的年度概況。去年針對幾乎所有種族和族裔群體、性少數群體和宗教的仇恨犯罪不斷增加的事實告訴大家，必須團結起來開展全縣的「LA vs Hate」運動，團結起來反對仇恨。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）說，在洛縣沒有不容忍和仇恨他人的空間。最近的統計數據令人失望，這些數據表明社會正朝著包容的相反方向前進。檢察署致力於起訴那些基於種族、族裔、宗教信仰、性別認同或性取向，而對任何群體的仇恨和憤怒所引發的犯罪類型。民眾需要承認、尊重和慶祝多樣性，才能為健康和安全的社區奠定更堅實的基礎。