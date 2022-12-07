南加尾隨銀行客戶等暴力搶案增加 節假日要小心

受害者遭歹徒尾隨搶劫。（資料圖）

據KTLA報導，洛杉磯 縣警方近日發出警告，南加地區暴力「銀行尾隨」（Bank Jugging）搶劫案件呈增多趨勢，尤其在假日多有發生。此類案件包括歹徒在銀行停車場盯住潛在受害者，並尾隨至一個目的地進行搶劫。普通的購物超市也是歹徒作案場所。

洛縣布班克（Burbank）警局警官格林表示，這是危險犯罪，通常一些毫無防備的人到銀行提取大量現鈔，離開銀行時，被歹徒盯上然後再到另一個地方實施搶劫，這種犯罪形式並非新型犯罪。歹徒實施犯罪時，一人負責駕駛車輛，還有人在銀行內假冒客戶，實際在觀察提取大量現鈔的人，與外面同夥聯絡勾結。

洛杉磯縣休曼橡林市（Sherman Oaks）曾在2022年7月發生一起類似案件。范杜拉大道一家富國銀行（Wells Fargo bank）客戶提取1萬元現鈔後，拿著裝有現鈔的袋子走出銀行。他並不知道，已經有兩名歹徒在停車場正等著他。待受害人走近自己車時，被一名歹徒持槍逼住。驚嚇的受害人奔跑逃避，越過一堵低矮水泥牆，過程中摔倒，袋子裡的現鈔拋灑在空中。逃跑歹徒離開前，還在地上拾起一疊現鈔。

聖蓋博谷東區核桃市不久前，也發生過一起受害人在停車場遭搶大量現鈔案件。這起案件發生在白天，一名亞裔 男子到一家餐廳食材百貨店購物，在停車場遭到三名非裔搶匪，遭搶1萬5000元。據悉，受害者是到銀行取錢後，遭歹徒跟蹤至購貨地點遭搶劫。目前警方並沒有嫌犯任何線索。

警方表示，這類犯罪案件正愈來愈普遍。一些居民因擔心到銀行取錢時被搶，非常小心觀察在自己身後是否有可疑人。居民阿萬納希安（ Hilda Avanessian）指出，她現在到銀行不會帶錢包，而是將信用卡放在口袋裡，真不曉得身後會出現什麼人。警方表示，一些到珠寶店購珠寶的顧客或業者，也遭歹徒跟蹤。

格林警官提醒，要相信自己的直覺。注意周邊環境，如果覺得有什麼地方感覺異常，可能就有事情發生。馬上報警，或者直接開車到最近的警察 局，或者什麼安全的地方。