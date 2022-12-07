2竊盜在南加華人聚居區偷竊居民郵件被捕

兩名男子在奇諾岡偷竊居民郵件被捕。（警方提供）

南加華人 聚集的聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills），近日發生盜竊居民郵件案。警方拘捕兩名嫌犯，均來自附近城市。兩嫌犯涉及藏匿偷竊郵件、拒捕及共謀罪。警方表示，遭郵件盜竊受害居民多來自內陸城市。呼籲民眾舉報進一步案件線索。

據警方提供資訊，12月5日晚10時許，奇諾岡警方接到居民報警，稱有嫌犯在Fairfield Ranch Road 和 Nomad Lane一帶偷竊居民郵件。警方鎖定嫌犯駕駛車輛，並追趕攔截。兩嫌犯棄車步行逃跑，最終遭警方拘捕。經查，駕駛車輛嫌犯是麥可林頓（Kamar McClendon），43歲，波莫那市居民；乘客嫌犯福德（Christopher Ford）30歲，安大略市居民。兩嫌犯被警方拘捕，均有犯案前科，同時再犯案偷竊郵件，在車上被查出藏匿的郵件和包裹。

警方還確認在嫌犯車上查到的偷竊郵件，受害居民來自奇諾岡、厄普蘭以及波莫那等城市。目前兩嫌犯被拘押在西谷拘押中心（West Valley Detention Center)，警方提醒居民，若了解案件進一步線索，可致電奇諾岡警局，電話：909－364-2000 。