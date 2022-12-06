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影/直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

特派記者張庭瑜、陳開、劉子為／鳳凰城即時報導
休閒公共區包含撞球區、設計感非常現代的會客區。（租房官網截圖）
休閒公共區包含撞球區、設計感非常現代的會客區。（租房官網截圖）

台積電在美國亞利桑納州設廠後，不但帶動鳳凰城地區經濟，連帶台灣社區也逐漸壯大，台積電更與當地建商積極合作，豪手一揮包下廠外新建小區，讓部分新落成小區，直接晉身為「台積村」。

影音來源：特派記者張庭瑜、陳開、劉子為

位於Happy  Valley與35大道交匯處附近，就是一處台積村，這裡開車距離台積電工廠大約15分鐘，小區內能看到許多亞裔面孔；有的正在辦理入住，有的則在串門。據已入住的台積電員工透露，小區內居住的皆為台灣人，且不對外開放。租房辦公室職員亦反饋，小區已被訂滿，沒有可供新住戶入住的房屋，也不提供任何參觀行程。台積村進出有遙控鐵門，私密性較佳。

有台積電員工表示，像這樣的台積村，其實周邊還有幾個，不過台灣員工入住率如此高的公寓，這裡是唯一一家。台積電員工飛抵鳳凰城後，公司會安排先住在旅店，然後再自行從公司推薦的公寓中尋找長期居住地。目前大約每一周，就會有包機從台灣飛到鳳凰城。該公寓區還有不少房屋仍在營建當中，據悉以3房為主。

目前已知台積村租金依不同房型逐步提高，一室一衛價格約1743元至1949元，兩室兩衛價格約1879元至2009元、三室兩衛價格約2099元至2599元。房屋大小則由最小一室的640呎（約18坪）、到最大三房有1388呎（約39坪）。

據台積電資深員工表示，公司在外派過來後，對於員工的待遇是相當不吝嗇，租房津貼、買車補助等都包含在內。若是居住在公司指派的台積村更能享有免費住房福利。而停車場中更是停滿新款的日、韓系車種。該員工也透露，某些單身職員為了省錢，直接選擇幾人一起在外租房，將住房津貼存下。

實際走進台積村，也不難發現台積電對於員工的細心關照，除了配有洗烘乾衣機、中島式廚房、全新雙門式冰箱、烤箱、電磁爐、自動洗碗機、微波爐、全新密碼鎖外，共用設施配有全套健身設施、戶外燒烤台、游泳池、會客室、喝到飽的星巴克咖啡等。許多尚未入住的房門外，公寓管理方更是以大型禮物蝴蝶結裝在門外，歡迎新員工入住。

台積村外的生活機能也相當不錯，小區後就是當地評分不錯的高中，小區前則有加油站、餐廳、美甲店、星巴克、速食店等，而服飾店、電影院等，也離住處僅有十分鐘車程。

鳳凰城台美商會前總會長張聖儀表示，由於外來人口急速增加，當地房市變動相當大，從2020年開始，每年平均月租價格都以600至700元價格在急速飆漲。儘管如此，許多新建小區詢問度還是居高不下，不少房屋只能以候補名單讓詢問客人等待，讓租房變的相當炙手可熱。

根據富比世（Forbes）統計數據顯示，鳳凰城都市區房價持續上漲，在過去五年，價格中位數更上漲了 80.1%。2017 年平均24萬9900元飆升至2022年45萬元。

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）
戶外休息區還包含游泳池，狗狗spa池。（租房官網截圖）
戶外休息區還包含游泳池，狗狗spa池。（租房官網截圖）
每間房間之間相鄰，一走出長廊後，皆可看到戶外的花園。（記者陳開/攝影）
每間房間之間相鄰，一走出長廊後，皆可看到戶外的花園。（記者陳開/攝影）
一室一廳裝潢示意圖。（sentio租房官網截圖）
一室一廳裝潢示意圖。（sentio租房官網截圖）
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（記者陳開/攝影）
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（記者陳開/攝影）
尚未入住得的房型，台積電以蝴蝶結在門前裝飾，歡迎新居民的到來。（記者陳開/攝影）
尚未入住得的房型，台積電以蝴蝶結在門前裝飾，歡迎新居民的到來。（記者陳開/攝影）
台積村外商圈很便利，只是鮮有亞洲商鋪。（記者陳開/攝影）
台積村外商圈很便利，只是鮮有亞洲商鋪。（記者陳開/攝影）
公共設施包含戶外舒適沙發看球區。（sentio租房官網截圖）
公共設施包含戶外舒適沙發看球區。（sentio租房官網截圖）
健身房內包含全新跑步機，啞鈴、TRX等專業設備全面俱到。（租房官網截圖）
健身房內包含全新跑步機，啞鈴、TRX等專業設備全面俱到。（租房官網截圖）
台積村生活圈範圍，會議室、休閒娛樂樣樣俱備。（sentio租房官網截圖）
台積村生活圈範圍，會議室、休閒娛樂樣樣俱備。（sentio租房官網截圖）

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