洛縣1歲女嬰屍體在河道發現 疑被父親殺害

母親Lynisha Hull和她女兒的合影。（ABC7）

近日，警方在洛杉磯 縣長堤 市（Long Beach）洛杉磯河（Los Angeles River）發現一名一歲女嬰屍體，英格伍（Inglewood）警方目前以涉嫌謀殺、虐待嬰兒罪逮捕了她的父親。

根據洛杉磯縣監獄 紀錄，22歲的Jayveyon Burley於5日被警方逮捕，保釋金為21萬5000元。

根據警方描述，4日晚警局接到一名老嫗的報警電話，稱她一歲孫女失蹤，警方遂開啟調查。當晚約10時45分，警方來到報警人位於英格伍市N Market Street 300號街區的一棟住宅內，見到了失蹤的一歲女孩的奶奶。

這位奶奶告訴警方，她22歲的兒子Jayveyon Burley，也就是孩子的父親，本來計劃前往長堤市，從孩子的母親那裡接回兩個孩子，但最後只有一個孩子跟他回來。

後來，在英格伍警方與長堤市警方的合力搜索下，最終在長堤市Ocean Boulevard大橋下的淺水區發現了女孩的屍體。