洛縣1歲女嬰屍體在河道發現 疑被父親殺害
近日，警方在洛杉磯縣長堤市（Long Beach）洛杉磯河（Los Angeles River）發現一名一歲女嬰屍體，英格伍（Inglewood）警方目前以涉嫌謀殺、虐待嬰兒罪逮捕了她的父親。
根據洛杉磯縣監獄紀錄，22歲的Jayveyon Burley於5日被警方逮捕，保釋金為21萬5000元。
根據警方描述，4日晚警局接到一名老嫗的報警電話，稱她一歲孫女失蹤，警方遂開啟調查。當晚約10時45分，警方來到報警人位於英格伍市N Market Street 300號街區的一棟住宅內，見到了失蹤的一歲女孩的奶奶。
這位奶奶告訴警方，她22歲的兒子Jayveyon Burley，也就是孩子的父親，本來計劃前往長堤市，從孩子的母親那裡接回兩個孩子，但最後只有一個孩子跟他回來。
後來，在英格伍警方與長堤市警方的合力搜索下，最終在長堤市Ocean Boulevard大橋下的淺水區發現了女孩的屍體。
根據ABC7對女嬰的母親Lynisha Hull的採訪，她說，女嬰父親通常周日晚接走兩個孩子，周三再把他們送回來。她說，接走孩子們的那晚，Jayveyon Burley看起來很生氣，不過完全沒有料到他之後會殺害親生骨肉。Lynisha Hull啜泣地說，「我的女兒被他的父親殺死了，他把她丟下了橋。」她說，Jayveyon Burley走的時候雖然怒氣沖沖，但他看起來是「正常的」。
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