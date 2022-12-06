鳳凰城台積電移機典禮將展開 出現攻擊拜登標語

園區附近出現攻擊拜登的標語。（記者陳開/攝影）

6日上午，位於亞利桑納州鳳凰城的台積電 新廠門口車水馬龍，原本空曠的道路一下子變得熱鬧起來。這些車輛在排隊等待進入園區，參加馬上召開的「首部機台移機典禮」（First tool-in ceremony）。

在進入園區的路口，有警察在依次檢查每輛車的證件，以防「不速之客」闖入。不過，也有部分車輛可以直接駛入園區，應是前來上班的員工，這樣的大日子裡仍兢兢業業。

記者在園區附近偶遇一名台籍的台積電工程師，該工程師剛攜家帶眷搬來美國不久。該工程師透露，公司不建議員工來參加該項儀式，還是要照常工作，但因為他對儀式感到好奇，且恰逢休假，就帶著妻子和小孩來探探風。

由於拜登 總統也出席參加，在這個充滿政治意味的重要日子，自然也少不了「唱反調」的人士。園區不遠處一輛皮卡就拉著寫有「F**k Joe Biden」（去你的，拜登）的大字標語牌，十分吸睛。

儀式於當地時間下午2點拉開帷幕，近千人出席。按計劃，拜登總統1時半開始參觀台積電廠房，2時發表演說。拜登的發言將闡述他的經濟政策，肯定台積電亞利桑納廠將對美國製造業的助力，並感謝台積電會為亞洲和美國創造高薪工作。

根據白宮 公布的信息，除拜登外，商務部長雷蒙多、蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀夫婦，及董事長劉德音等貴賓，都會出席本次盛典。