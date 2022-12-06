鳳凰城居民不戴口罩 台積電員工染疫多

台積電附近商圈，中午就餐的民眾很多，排隊等候的民眾中，沒人戴口罩。（記者陳開／攝影）

對於許多從台灣剛搬遷到鳳凰城的台積電 員工而言，難關之一就是適應當地的防疫 環境。過去一年，許多員工與家眷紛紛染疫，還面臨著「不懂看病」的挑戰。

與加州、紐約等深藍州不同，作為搖擺州的亞利桑納州民眾對防疫看得很淡，走在大街小巷，幾乎沒人戴口罩 。受到當地防疫政策的影響，許多從台灣來的台積電員工也疏於防疫；有消息人士透露，很多台積電員工及其眷屬相繼感染。

該消息人士指出，「台積村」有不少是公寓式住屋，與當地美國人大多居住的獨立屋不同，公寓式住屋空間相對密集，通常沒有額外房間用於隔離。一人感染，全家中招的情況，時常發生；而且台積電眷屬間經常串門，還發生過一戶傳染一戶的狀況。

對於許多台積電的員工來說，感染新冠還不是最糟糕的狀況，更糟的情況，是不懂如何看病。鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）就坦言，目前來看，台積電員工最關心的問題，除了教育就是醫療。

西北華人浸信會目前有超過十個台積電或其協力廠商家庭常來做禮拜，牧師林志寰表示，台灣的全民健保太方便，需要看病很容易就可以找到醫院。而美國的看病方式不同，需要預約家庭科醫師；倘若直接去急症室（ER）就診，即使是還不錯的保險，費用也會較為昂貴。

有台積電員工就在感染新冠後，想要就醫或去藥房購買退燒藥，卻摸不著頭腦。林志寰牧師介紹，無需處方、也很容易買到的Tylenol等，或許因為譯名不同，有的台積電員工或其眷屬就是找不到。只能通過Line群組或臉書群組，給他們發圖片。此外，教會還發起過為台積電染疫員工送雞湯活動，幫助他們快速從新冠中康復。

為了解決台積電員工不知如何就醫的問題，教會還特別安排在11日（本周日）舉行就醫講座，屆時預計會有百名台積電員工參與。

在鳳凰城某國防企業擔任工程師超過30年的魏恩華與他的太太，也通過臉書群組幫助過感染新冠的台積電員工。魏恩華太太許碧月表示，許多員工及其眷屬，雖然有保險，但或許因為語言等原因，對在美國如何看病，卻摸不著頭腦。

不過林志寰牧師透露，雖然台積電員工們尚需花時間學習如何在美國就醫，好在台積電為員工提供的健保方案較好，台積電員工無需為看病花錢發愁。