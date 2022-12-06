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南加男子手持步槍衝進警局襲擊 視頻全錄

記者邵敏/／聖伯納汀諾即時報導
警方為受傷的嫌疑人提供醫療護理，他被送往附近一家醫院救治，（KTLA5）
警方為受傷的嫌疑人提供醫療護理，他被送往附近一家醫院救治，（KTLA5）

南加內陸聖伯納汀諾縣利維多市（Rialto ）日前發生一起槍擊案件，一名手持突擊步槍的男子尾隨警車進入警局，並用槍指著警察，後被警方擊中。視頻記錄了當時案發的全過程。

影音來源：利維多市警局╱記者邵敏後製

事件發生在12月5日（周一）下午，地點是北柳樹大道（N. Willow Ave）128號的利維多市警察局。當局稱，當天下午 4 時 30 分左右，一名警官將車停在警局的停車場，並沒有意識到一名駕駛黑色道奇戰馬（Dodge Charger）的嫌疑人尾隨他進入停車場。

視頻顯示，嫌疑人手持步槍，迅速接近仍在車內的這名警察。警察看到嫌疑人後立即下車，嫌疑男子隨後試圖逃跑，但轉身再次用槍指著警官。

利維多市警察局局長Mark Kling表示，這名警官因擔心生命安全，迅速開槍擊中嫌疑人。視頻中可以看到，多名警察聞聲而來出現在案發現場，並快速拔槍。案發後，警方為受傷的嫌疑人提供醫療護理，他被送往附近一家醫院救治，目前情況穩定。

Kling在新聞發布會上說：「社會犯罪分子如今肆無忌憚，讓我難以想像。我已在警局工作 37 年，在過去的 37 年裡，我從來沒有想過會有人帶武器衝進警局襲擊警察。令人擔憂的是，這樣的事件不僅發生在利維多市，現在無處不在。」

調查人員沒有提供嫌疑人的具體身分信息，但表示他是聖伯納汀諾縣居民，警方希望能夠盡快對他訊問。據悉，這起事件中沒有警員受傷。

嫌疑人手持步槍，迅速接近仍在警察。（KTLA5）
嫌疑人手持步槍，迅速接近仍在警察。（KTLA5）
嫌疑男子試圖逃跑，但轉身再次用槍指著警官。（KTLA5）
嫌疑男子試圖逃跑，但轉身再次用槍指著警官。（KTLA5）

警察 槍擊 道奇

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