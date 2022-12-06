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太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

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假日季宴客大招 教你在家輕鬆複製米其林大餐

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
在保鮮膜上鋪上三到四片帕爾瑪火腿，完全包裹住牛排，包的緊緊的再放入冰箱。（記者朱敏梓／攝影）
在保鮮膜上鋪上三到四片帕爾瑪火腿，完全包裹住牛排，包的緊緊的再放入冰箱。（記者朱敏梓／攝影）

說到米其林名廚戈登拉姆齊（Gordon James Ramsay），大概無人不知，無人不曉，這個享譽全球的名廚兼美食評論家，也被稱為「地獄廚神」，而他旗下的「地獄廚房」（Hell’s Kitchen）餐廳，更是美食愛好者的天堂。去過「地獄廚房」餐廳的客人，一定不會錯過一道招牌餐點威靈頓牛排（Beef Wellington）， 這也是戈登最引以為傲和最受關注的招牌菜。

威靈頓牛排是來自歐洲的一道著名菜餚，也是美國前總統尼克森（Richard Milhous Nixon）最喜歡的菜。事實上，這道大菜，在家也可以自己動手複製。隨著年底各種節日的到來，家人聚會，宴請賓客在所難免，學會這道米其林餐點，一定能讓來家裡的賓客連連稱讚「哇噻」。

威靈頓牛排俗稱「酥皮焗牛排」，其實就是菲力牛排（Fillet Mignon）包上一層有鵝肝醬的蘑菇泥，再包一層火腿後，用酥皮包裹並刷勻蛋黃液，入烤箱焗熟。要想成功複製威靈頓牛排，一塊上好的菲力牛肉必不可少，Whole Foods每天都有新鮮的菲力牛排售賣，一塊菲力牛排價格大約在30元左右。別看菲力牛排一塊都是小小的，但足夠做一頓3-4人享用的威靈頓牛排。

如果想節省預算，類似Ralph's一類的美國超市，或者是好市多（Costco）也有賣。此外，需要準備的食材有一盒酥片（Puff Pastry）、一盒白蘑菇、帕爾瑪火腿（Prosciutto di Parma）、黃芥末醬（Yellow Mustard）以及30g黃油，黑胡椒和海鹽等，這些食材在美國超市都能夠找到。

首先需要用廚房紙將牛排吸去血水，然後將牛排用黑胡椒和海鹽醃製半小時，之後在鍋中放入黃油，兩面煎上色即可。再用刷子在牛排的兩面均勻的抹上黃芥末醬。在煎牛排的過程中，可以準備蘑菇醬，將蘑菇切碎，用料理機（Food Processor，亦稱破壁機）把蘑菇打成泥狀，在煎完牛排後，鍋中剩下的油正好可以炒製蘑菇醬。蘑菇醬必須開小火慢慢炒，炒到基本沒有水分才可以成形。「地獄廚房」餐廳威靈頓牛排的蘑菇醬中加入了鵝肝醬，而在家庭版本中，其實可以不必添加，並不影響口感。

之後，在保鮮膜上鋪上三到四片帕爾瑪火腿，依據牛排大小可以做調整，大一點的牛排有時候需要四到五片，只要確保能包住牛排即可，如果過多則會過鹹；在火腿上鋪上一層蘑菇醬，再把塗了黃芥末醬的牛排放在上面，全部包起來，放進冰箱冷藏20分鐘。在這20分鐘的過程中，可以清洗一些配菜，例如土豆，胡蘿蔔，抱子甘藍（Brussels sprouts）等。

大約10分鐘之後，可以拿出酥皮解凍十分鐘，再過10分鐘將牛排拿出，用酥皮完全包裹上，再放入冰箱25分鐘。25分鐘之後，拿出來在酥皮表面劃上幾刀，這樣做出來的牛排樣子會很美觀，再塗上一層蛋黃上色。烤箱預熱395華氏度，放進去大約烘烤25-30分鐘，並因每個烤箱的不同，時間上會有些許不同。如果25分鐘還沒有上色，則可以再烤5-10分鐘。

就這樣，一道大餐就製作完成，焗好的牛排包裹著鬆脆金黃的酥皮，隔着深褐色的火腿蘑菇層，包裹着粉紅色的鮮嫩多汁的牛排，既好看又好吃。再加上一些配菜，妥妥的一道米其林大餐，非常適合作為壓軸好菜。和家人朋友分享的過程中，可以再配上一杯紅酒，牛排配紅酒簡直絕了。

至於成本方面，這樣一道適合3-4人食用的威靈頓牛排，成本不超過40元，而在「地獄廚房」（Hell’s Kitchen）餐廳，一半份量的一份威靈頓牛排稅前售價為63.96美元。自己在家做，味道不輸菜廳，又十分的節約成本，有時間的朋友趕緊動手試試吧。

自己做的味道不輸餐廳，還便宜實惠。（記者朱敏梓／攝影）
自己做的味道不輸餐廳，還便宜實惠。（記者朱敏梓／攝影）
蘑菇醬必須炒乾水分才可以。（記者朱敏梓／攝影）
蘑菇醬必須炒乾水分才可以。（記者朱敏梓／攝影）
製作威靈頓牛排所需食材，Whole Foods或是其他美國超市通常都可以一站搞定...
製作威靈頓牛排所需食材，Whole Foods或是其他美國超市通常都可以一站搞定。（記者朱敏梓／攝影）
「地獄廚房」（Hell’s Kitchen）餐廳的招牌菜威靈頓牛排。（記者朱敏梓...
「地獄廚房」（Hell’s Kitchen）餐廳的招牌菜威靈頓牛排。（記者朱敏梓／攝影）

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