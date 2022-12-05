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現場直擊 台積電亞利桑納廠移機典禮前夕管理嚴格

記者陳開、張庭瑜、劉子為/鳳凰城即時報導
廠區附近的一條主路已經被封鎖。（記者劉子為/攝影）
廠區附近的一條主路已經被封鎖。（記者劉子為/攝影）

台積電位於亞利桑納州（Arizona）鳳凰城的工廠，將於6日迎來遷機儀式（first tool-in ceremony)，包括美國總統拜登在內的重要人物將出席。典禮前夕，世界日報特派記者抵達鳳凰城，走訪了台積電晶圓廠和其周邊協力廠商，一探其建設和發展現狀。當天記者在台積電晶圓廠現場拍照時，並曾遇到工人要求記者將相片刪除。

台積電亞利桑納廠坐落在鳳凰城西北部，此區域是仍待開發的新區，相較鳳凰城城中區和英特爾所在的錢德勒(Chandler)還相對空曠冷清，但隨著台積電的搬入，未來必將熱鬧起來。

晶圓廠具體地址在17號州際公路以西，303號環路以北的交界處。驅車駛入園區，道路寬敞空曠，其中一條主路已被橙白相間的路障封鎖。沿著仍開放的路行駛，可以看見園區內近十架起重機，以及包括工業氣體吸收塔在內的許多工地設備。

走近園區，可以看見已經建起一座以黃綠色為主的建築，建築的一面標有「TSMC」的字樣，應是台積電亞利桑納的第一個工廠。

沿途遇到幾輛貼著不同廠商標識的小卡車，包括某通信建設商，看來圍繞著台積電晶圓廠的各類基礎設施都在緊鑼密鼓地搭建中。

快開到路的盡頭時，一位工人把正在拍攝的記者攔下，嚴肅地建議記者將錄製的影片刪除。該工人表示，台積電十分重視晶圓廠建設過程的保密性，不希望建設現狀被過多曝光。在場還有一些試圖採訪的其他華文媒體，也都吃了「閉門羹」。

離開台積電工廠後向東南方向行駛到Deer Valley，在Pinnacle Peak Road和Seventh Avenue之間有一片空地，此處已被指定用於建設台積電的下游工廠。據悉，有公司已經在該區域買進大片土地。探訪該區域的過程中，可看見已有幾處地皮正在建設，有工人和卡車在辛勤地作業中。

記者走訪台積電晶圓廠附近的過程中，也驚喜地發現亞洲超市、珍珠奶茶、台灣烘培店等適宜華人消費的去處。雖然目前數量不多，但許多地產專家預言未來會逐漸形成「台灣村」或「華人城」。

遠觀台積電亞利桑納廠，可見快竣工黃綠色工廠。（記者劉子為/攝影）
遠觀台積電亞利桑納廠，可見快竣工黃綠色工廠。（記者劉子為/攝影）
疑是台積電的下游工廠正在建設中。（記者劉子為/攝影）
疑是台積電的下游工廠正在建設中。（記者劉子為/攝影）

台積電 華人 拜登

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