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使用福利不影響綠卡 只有持白卡並有此情況除外

記者王若然／洛杉磯即時報導
基督角聲醫療中心5日舉辦「白卡、糧食券福利與公共負擔知多少？」講座，同時有線上直播。（本報記者╱攝影）
基督角聲醫療中心5日舉辦「白卡、糧食券福利與公共負擔知多少？」講座，同時有線上直播。（本報記者╱攝影）

國土安全部今年9月推出「公共負擔」（public charge）新規，明確指出使用醫療保險、營養補助或住房津貼等多項福利的民眾，不會影響綠卡申請和持有。不過一種情況例外，就是如果使用白卡（Medi-Cal）福利中「長期護理」服務（如療養院），就會算作公共負擔，影響職業移民和親屬移民的綠卡辦理者，以及一定情況下的綠卡持有人的身分。

基督角聲醫療中心5日舉辦「白卡、糧食券福利與公共負擔知多少？」講座，邀請兩位專家、洛杉磯縣社區法律服務處 (Neighborhood Legal Services Los Angeles) 的Mona Lao，及洛杉磯縣消費者和商業事務部 (Los Angeles County Consumer & Business Affairs) Wei-Nin Wang，解析公共負擔負擔是否會影響移民身分的話題。

兩位主講人指出，首先要了解什麼情況會涉及公共負擔的審查，主要有兩種。第一種情況是通過親屬移民或職業移民申請綠卡的人；二是對於綠卡持有人，如果連續離開美國超過六個月，重新入境美國時，海關會對其綠卡資格重新進行審查，其中就包括公共負擔一項。

其他情況包括美國境內現有的綠卡持有人，或正在申請入籍的綠卡持有人；凡是美國公民，不需要擔心公共福利的審查。

兩位主講人並說，大多數享用的公共福利都不會影響綠卡的持有。但有一項要特別注意，那就是如果當事人是白卡持有人，並且使用長期護理，就會被認為是公共負擔，長期離境後再次入境美國，就會影響綠卡的持有。此外，使用白卡的其他福利，如領取糧食券和房屋援助，都不會影響綠卡辦理或持有。

國土安全部今年9月推出「公共負擔」（public charge）新規，推翻了川普時期旨在限制可能依賴政府援助者的移民福利，新規將在12月23日起施行。其中特別指出，一個家庭領取正當的兒童福利，不會算在對其父母的公共負擔審核中，即使孩子領取的現金福利是家庭中唯一的收入來源。此外，新規確定了使用白卡（長期護理除外），糧食券和房屋援助是「非考慮因素」。

基督角聲醫療中心負責人介紹說，很多華人以為辦綠卡不可以申請白卡，其實申請白卡（長期護理除外），不會影響申請人的綠卡申請。此外，對於持旅遊簽證來美，簽證過期了的低收入人士，只要年齡在26歲以下或50歲以上，都可以申請白卡福利。

除了白卡的長期護理一項，還有什麼會被算作公共負擔呢？主講人指出，還有每月現金補助，包括社會安全補助金（SSI），加州工作機會與兒童責任（CalWORKS），一般救濟（General Relief）以及移民現金補助機會（CAPI），但是為符合條件的孩子或家庭成員申請使用現金福利，則沒問題。

需要注意的是，在公共負擔審核中，獲得紓困金支票，失業和稅收抵免，不會被視為負面因素，不會影響綠卡申請。

基督角聲醫療中心5日舉辦「白卡、糧食券福利與公共負擔知多少？」講座，同時有線上直...
基督角聲醫療中心5日舉辦「白卡、糧食券福利與公共負擔知多少？」講座，同時有線上直播。（視頻截圖）

綠卡 公共負擔 福利

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