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影/為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

記者趙健／即時報導
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

一群老人在賭場裡對著老虎機高速持續拍打的視頻，近日引起網友笑議。職業賭客孫先生一語道破，原來這些老人玩得項目叫做「老虎機競賽」，是賭場裡老年玩家最愛的一種遊戲。

視頻來源：社交媒體 記者趙健/後製

什麼是「老虎機競賽」？孫先生指出，與普通老虎機遊戲不同，比起單純賭博類項目，這更算是一項「競技比賽」。由若干個玩家組成一個獎金池，或者由賭場提供獎金，每位玩家和玩遊戲的時間有限制，得分最高者獲勝。

孫先生稱，「老虎機競賽」獲勝秘訣就是要「手快」。由於有時間限制，且老虎機主要靠運氣得分，因此參賽者需要讓自己盡可能快地拍打按鍵，從而使老虎機盡可能多地旋轉得分。老虎機旋轉得次數越多，就有可能獲得更多的積分。

南加賭場，經常可以看到銀髮族的身影，而他們大多選擇老虎機。孫先生說，這個遊戲一直以來都非常受老人青睞。除了可以享受中獎的快感之外，也有和其他玩家競爭的刺激感，給它賦予了比常規老虎機更多的樂趣。對他們來說，在獲勝時獲得的自我滿足和成就感，遠比比賽獎品更重要。另外，老虎機的聲光設計包括它模擬「金幣掉落」的聲音效果，對人體的反饋是很刺激的。甚至有很多人明知賭博大多輸多贏少，但僅僅是為了這種「聲光享受」，就讓他們樂此不疲。

孫先生並特別補充說，在賭場裡老人們不用擔心吃飯問題。賭場會根據客人的不同消費情況，回饋消費券。「其實說白了就是你只要有牌打，就有東西吃」。

不過，賭場的發牌員們似乎對銀髮客人有一點小「意見」。南加內陸賭場工作人員Calvin抱怨說，比起其他年齡段的賭客，老年玩家普遍存在的一個「問題」就是「很少給小費」。

南加內陸賭場裡老人玩家熬夜玩老虎機。（受訪者提供）
南加內陸賭場裡老人玩家熬夜玩老虎機。（受訪者提供）

南加

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