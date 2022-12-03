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核桃市亞裔男遇三黑嫌 商家停車場被搶萬餘元

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
核桃市某商家停車場2日發生搶案，亞裔男遭搶現鈔1萬5000元。（記者啟鉻／攝影）
核桃市某商家停車場2日發生搶案，亞裔男遭搶現鈔1萬5000元。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣核桃市（Walnut）12月2日發生一起搶劫案，劫匪在白天搶走受害人萬餘元現鈔。警方表示，劫匪是非裔，案件仍在進一步調查中。

據了解，案發地點在東核桃街北20400街區（20400 Block of E Walnut Dr. N, Walnut），在一家提供餐廳食材及易耗品商家停車場上。據商家經理表示，12月2日確有一起搶案在停車場發生，但具體細節不便透露。

負責轄區治安的核桃鑽石吧警局值班警官Wu表示，2日上午約11時，三名非裔搶匪在案發地停車場，用槍逼住一名亞裔男士，搶走受害人約1萬5000元。搶匪穿深色服裝蒙面，受害者試圖反抗但被嫌犯制服。歹徒得手後，駕車跑走。警官Wu表示，警方正在調取監控錄像，進一步掌握嫌犯線索。但至截稿為止，尚未拘捕嫌犯。

案發所在地是一家提供餐飲業各種所需品的連鎖百貨店，店前有較大停車場。記者探訪時，停車場上車輛並不多。在商家購物的有亞裔及其他族裔業者。商家也有不少員工獲悉搶案，但具體細節大多不知道。商家前面的街路過往行車不多，有核桃市華人居民說，案發地點有些偏僻。

也有華人知情者在朋友圈發帖，說案發地點是一個餐飲批發倉庫，遭搶亞裔男子剛剛從銀行取出1萬5000元，準備購買餐廳耗材，沒想到被三名歹徒盯上，跟蹤至停車場。三名搶匪得手後，駕駛一輛黑色寶馬車逃跑。提醒大家保持警惕，勿要隨身攜帶巨款。

據警方提供資訊，過去一周在案發地點兩英里範圍內，共發生各類案件至少13起，包括汽車配件重大盜竊案、暴力人身攻擊、企圖入室盜竊等。

核桃市現任市長伍立倫表示，現在社區案件頻發，較多發生的是入室搶劫案，而且是團伙作案。歹徒駕駛高檔車子，只要盯住哪一家，就會趁機行搶。提醒華人報警時，勿要將案情輕描淡寫，而是要說得更嚴重些，比如，家附近停了一輛可疑車子，對本人生命和財產有危脅。如果報警時讓警方聽起來不嚴重，就可能不會當作一個必須立即趕到現場處理的案件。

核桃 亞裔 華人

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