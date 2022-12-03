台灣清華校長高為元訪美 拓展半導體晶片合作

國立清華大學高為元校長（左二）於12月1日至10日率團拜訪洛杉磯、舊金山、華府和紐約四個城市（本報記者／攝影）

國立清華大學高為元校長於12月1日至10日率團拜訪洛杉磯 、舊金山、華府和紐約四個城市，每個城市將進行三大重點活動：拜訪當地知名大學與企業、召開清華交流說明會及舉辦校友聚會，期望帶領清華擴大全球合作夥伴網絡，將清華品牌推向國際，拓展台美半導體晶片 合作。

12月3日高校長帶團來到洛杉磯，與清華校友們在惠提爾（Whittier）的希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）齊聚一堂。近年來台灣半導體產業能量獲國際高度關注，繼美國總統拜登 今年8月簽署《晶片法案》(CHIPS and Science Act) 後，美國國家科學基金會(NSF)也於今年10月與台灣國科會展開台美先進半導體晶片設計及製作合作計畫。發展半導體不僅成為聯邦政府各機構重要任務，各研究型大學與相關企業也積極增強自身的研究與產業實力。

國立清華大學在台灣半導體發展過程中扮演著至關重要的角色，希望透過此行向美國企業及大學介紹清華的發展策略重點，以及近年來於半導體學院、台北政經學院、學士後醫學系及跨領域教育的努力，特色和未來規劃，希望能建立台美雙方人才培育、創新及永續經濟發展的多邊夥伴關係。

高校長表示，本次代表團訪美，希望能夠進一步了解美國發展的趨勢以及了解各名校在人才培育和研究方面的計畫，開展合作關係。半導體是一個跨領域的產業，除了材料、科技之外，也是一個政治和經濟的議題，整個未來發展需要新的專業人才，像台積電在美國設立工廠，也需要擁有跨文化管理的人才，學校在技術、人才培育、語言和文化方面都能夠發揮重要作用。

代表團在北美四個城市將分別拜訪 UCLA、UC Berkeley、University of Maryland 以及 IBM TE Watson Research Center，希望與各校校長、行政主管及工學院教授建立更多特定領域(譬如半導體)的交換學生和學程計畫，清大可以提供學生在學校及在產業的學習機會，體驗語言與文化學習，也歡迎教師能來新竹清華短期或長期停留，由清大提供一個可以與當地產業和研究團隊互動交流的平台。