我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／阿根廷2:1勝澳洲 半準決賽出戰荷蘭

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

華航機票最大折扣 往返LA/台北千元

記者張宏/洛杉磯即時報導
歷經三年疫情衝擊，中華航空（China Airlines )從即日到16日購買明年2月至6月出發的航班，全航線各個艙等都能享受會員85折。（華航提供）
歷經三年疫情衝擊，中華航空（China Airlines )從即日到16日購買明年2月至6月出發的航班，全航線各個艙等都能享受會員85折。（華航提供）

華航推出疫情以來最大折扣，往返洛杉磯/台北不到千元。從即日到16日，購買中華航空（China Airlines )明年2月至6月出發的航班，全航線各個艙等都能享受會員85折，如果1月搭機回台還有省錢秘密撇步分享。

華航地區營業經理李宜真表示，這次是華航慶祝其成立63周年，推出會員專享全球機票折扣。民眾以中華航空會員帳號登入，通過官網或手機App就可享受周年特別優惠。售票時間是12月2日至12月16日，出發時間是明年2月1日至6月30日，航線包括中華航空/華信航空全球航線，但不包括上海/廈門往返全球航線和台灣出發航線。

她說，折扣票的航班是由中華航空/華信航空（Mandarin Airlines）直飛及延程聯運。優惠適用於成人及兒童（嬰兒票不適用），艙位等級不限，所有艙位等級（但不適用於預訂艙位L）。折扣是會員85折，非會員87折（折後金額以官網查詢實際金額為準）。該折扣可謂疫情以來最大折扣，最近華航假日上座率達到八成，相信隨著疫情緩解和春節來臨，上座率會進一步上升。

筆者試著在華航官網上選擇洛杉磯2月初出發去台北、月底返回的經濟艙航班，發現500多元的單程價格，打折後只要400多元，這樣往返不超過1000元，可節省百元。如果選擇商務艙，折扣後能省近千元，的確是疫情以來難得的折扣，令人心動。

目前華航在洛杉磯國際機場（LAX）每日有一班，在安大略機場每周四班，LAX不定期也會有下午班。如果是著急2月以前回去的旅客，華航也有省錢撇步分享。李宜真說，建議大家選擇洛杉磯國際機場出發下午005的航班，下午航班比晚上便宜250元之多。目前12月13、16、21、27日和1月6、10、13和17日都有下午航班。這些航班因為到達台北後無法銜接東南亞航班，空位多一些，價格自然就便宜，這對那些直飛台北無需轉機的客人來說是不錯的選擇。

對於華航機票折扣，不少準備回台灣的民眾躍躍欲試。亞市華人李太太說，現在機票漲幅很大，無形增加旅行開支成本。華航此時推出折扣真好，她計劃和先生明年2月回台灣旅遊，好久沒吃家鄉夜市小吃了。

洛杉磯國際機場 航線 疫情

上一則

郊狼咬腿拖行兩歲童 父親狼口救女千鈞一髮

下一則

台灣清華校長高為元訪美 拓展半導體晶片合作

延伸閱讀

洛杉磯地鐵「自瀆男」視頻全錄舉報無果

洛杉磯地鐵「自瀆男」視頻全錄舉報無果
感恩節後LAX客流退潮 高速及航廈通道暢行

感恩節後LAX客流退潮 高速及航廈通道暢行
剛到洛杉磯 財物藏後備箱 留學生慘遭砸車

剛到洛杉磯 財物藏後備箱 留學生慘遭砸車
LAX國際旅客 比去年同期翻倍

LAX國際旅客 比去年同期翻倍
洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕

洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕
洛杉磯交響樂團 聖誕、新年迪士尼音樂廳表演

洛杉磯交響樂團 聖誕、新年迪士尼音樂廳表演

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

老婦收到國稅局催稅信難辨真假 剛被騙光百萬餘積蓄

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」