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好萊塢華人百年電影特展 盧燕、陳沖親述在美奮鬥史

記者邵敏／洛杉磯即時報導
盧燕、陳沖親身講述自己在好萊塢的奮鬥史。（Richard Ren提供）
盧燕、陳沖親身講述自己在好萊塢的奮鬥史。（Richard Ren提供）

「好萊塢華人：第一個一百年」（Hollywood Chinese: The First 100 Years）影展歷時三周，11月27日晚在洛杉磯落幕，盧燕、陳沖等眾多明星參加，並親身講述自己在好萊塢的奮鬥史。

活動當天展映三部華語經典電影《董夫人》、《天浴》和《末代皇帝》，影片主演盧燕、陳沖在放映前與主持人進行專題訪談。今年95歲的盧燕，正在溫哥華迪士尼片場拍片，此次專門請假回來參加影展，她在訪談中回顧自己在好萊塢的艱難起步，並談到擁有一定知名度後，為支持南加大畢業的香港青年導演唐書璇，特意回到香港出演《董夫人》的心路歷程。

定居在舊金山灣區的陳沖，也專程來到洛杉磯出席並支持影展。她講述早年來美留學，就讀北嶺加州州立大學，當時為維持生活費用，課餘在餐館打工，每小時5元。但為了在對華人演員苛刻的好萊塢影視圈立足，陳沖意識到自己必須提高英文口語水平，因此不惜支付200元參加兩小時的一對一口語訓練課程。

好萊塢華人百年電影特展，由美國電影藝術與科學學院博物館主辦，華裔電影製片人、導演曾奕田（Arthur Dong）客座策展，這是在洛杉磯新落成的博物館內第一次舉辦的大型華人電影特展。美國電影藝術與科學學院董事會主席、華裔知名電影人楊燕子（Janet Yang）也出席當天展映。

曾奕田介紹， 27部電影系列在本次影展中呈現，追溯華裔電影人在美國電影業最初 100 年間的卓越表現。多位資深華裔演員出席電影特展的現場訪談，包括以《蘇絲黃的世界》成為首位在西方電影圈中大放光彩的女星關家倩(Nancy Kwan) 、在星光大道留名的93歲高齡華裔演員吳漢章(James Hong)、主辦艾美獎的美國電視藝術學院演員組首位華裔主管鄺耀庚(Peter Kwong) 、以及知名演員諸慧荷 （Irene Tsu）、鄧剛 （Dennis Gong Dun）、翹徵（Kieu Chinh）、黃柳霜（Anna May Wong）的侄女等，眾人分享各自在好萊塢成長的歷程。

知名電影製片人董文潔表示，華人電影在好萊塢一直是獨特而閃光的存在，前一百年從未缺席，接下來的一百年不僅不能缺席，更應大放光彩。她說：「希望我們到盧燕老師的年紀時，都有如她一樣的身體狀態，以及始終對電影的熱愛與投入。」

《冰建王國》導演齊濱英表示，這些經典的華人電影在幾十年後觀看，從盧燕、陳沖的表演到導演的張力、作品的藝術感染力仍極具震撼效果。英文《洛杉磯郵報》董事任向東（Richard Ren）表示，華人電影的百年也是一部爭取華人權益的史書，從當年反對「排華法案」到現在抗擊「仇恨亞裔」，華裔電影人以其廣泛的社會影響力發揮重要作用。

此次影展不僅是百年華人電影的綜合回顧，同時還檢視了美國故事片中對華人的一些錯誤表現，具有非比尋常的重要意義。

盧燕、陳沖在好萊塢華人百年電影展期間接受主持人訪談。（Richard Ren提供...
盧燕、陳沖在好萊塢華人百年電影展期間接受主持人訪談。（Richard Ren提供）
陳沖（左三）等眾多知名電影人，應邀參加好萊塢華人百年電影展 。（Richard ...
陳沖（左三）等眾多知名電影人，應邀參加好萊塢華人百年電影展 。（Richard Ren提供）

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