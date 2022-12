好萊塢大片中國受阻 「阿凡達2」突圍成功

「捍衛戰士:獨行俠」疑因主角服裝上的「青天白日旗」而無法在中國上映(IMDb)

自疫情和中美貿易戰開始之後,以迪士尼 、漫威為首的好萊塢 大片在中國的上映之路頻頻受阻。不過近日迎來了「阿凡達2」將登錄中國院線的好消息,影迷們互相道喜「影院見」。這將是19年後來第一部登上中國銀幕的迪士尼電影 。

來源:綜合網絡

全球影迷翹首以盼的「阿凡達: 水之道」(Avatar: The Way of Water)將於12月16日美國上映,香港和台灣更是能在15日搶先觀影,此前該電影能否在中國大陸放映一直成謎,很多影迷放話「飛到香港也要看」。

中國影迷對「阿凡達2」如此期待的原因之一,就是太久沒在影院裡觀看好萊塢大片了。除了防疫政策限制影院觀影,許多大片也未能引進。由於中國進口國外影片的規則是非公開的,影迷和業內人士只能推測不上映的原因,不外乎「辱華」、「損中國形象」、「宣揚美國好」、「同性戀」等說辭。

根據各路爆料和推測,「捍衛戰士:獨行俠」因主角服裝上有「青天白日旗」被視為辱華;「奇異博士:瘋狂多元宇宙」因預告片中一角落出現了反華媒體而被禁;「蜘蛛俠:英雄無歸」因片中的「自由女神」畫面過於宣傳美國被要求刪減;「尚氣」因為主人公是辱華角色傅滿洲的兒子,且一些網民認為男女主角長相平平,迎合西方對中國的刻板印象;「永恆族」因為出現同性戀親吻鏡頭,且導演趙婷曾在採訪中批判中國社會,也被視作「辱華」,隨後她的奧斯卡獲獎片也被封殺。

在一眾好萊塢大片被中國拒絕後,「阿凡達2」如何能殺出重圍?此前曾有網民扒出「阿凡達2」女主早年的「辱華」言論,並表示電影肯定會涼,但如今「阿凡達2」在中國定檔,表明中國官方對「辱華」的定義並不像網民那麼嚴苛。同時,「阿凡達」的世界為虛構,不直接涉及現實政治,也有助於電影通過中國審核。

有專家分析,疫情爆發後好萊塢電影在中國受阻,比起審核制度的改變,更多原因是受中美貿易戰的影響。有傳言說此前迪士尼高層和中方鬧僵,但迪士尼上個月火速換帥,讓和中國較親近並主導了上海迪士尼樂園項目的罗伯特·艾格再次擔任首席執行官,這可能也是促成「阿凡達2」上映的一大原因。

分析師認為,該電影需要在中國上映,因為製作成本高昂。如果想回本,至少要獲得超10億美元的票房。

有影評人對迪士尼全面回歸中國市場表示樂觀,因為在公司管理層變化後,迪士尼或許能與中方重新談判並制定針對中國市場的戰略。