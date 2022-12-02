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警匪大片 嫌犯持槍高速逃躥 棄車後又劫3車未得逞

記者 陳懿/即時報導
嫌疑男子棄車後三次試圖劫車，幸好車主們都鎖緊車門拉不開。（圖片來源：SKY5 影片截圖）
嫌疑男子棄車後三次試圖劫車，幸好車主們都鎖緊車門拉不開。（圖片來源：SKY5 影片截圖）

洛杉磯1日晚間上演警匪追逐大戰，一名可能攜槍的男子正以每小時140哩的速度在公路上行駛。在數輛警車圍堵下嫌犯下車逃跑，途中接連試圖攔劫三輛車未成，最終被捕後拘留。

周四晚9點30分左右，洛杉磯市警察在洛杉磯市中心（downtown LA）目睹一位疑似持槍的嫌疑人坐上一輛白色凌志轎車（Lexus sedan），開始對該男展開追逐。嫌疑犯從市中心開上I-10公路後，由加州公路巡警局（California Highway Patrol）接力追逐。在經過I-10公路和60號公路的交接口後，嫌疑犯以140公里的時速向東逃躥，過程被新聞媒體的空拍機全程錄下。

嫌疑人以危險高速從洛杉磯縣（LA County）一路行駛至聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），在通往安大略（Ontario）的匝口下了高速，並將車停在社區路邊，隨後棄車徒步逃跑，並在逃跑途中試圖搶劫三輛在附近行駛的汽車。

他遇到第一輛藍色轎車嘗試拉開車門，但是駕駛人直接將車開走。失手後他又橫跨六個車道，奔跑一輛黑灰色轎車。正當他拉住黑灰色轎車車門試圖硬闖，車主踩下油門向前行駛，嫌疑男也被拖行一路距離，隨後並鬆手繼續逃跑。

第二次劫車失敗後，他往反方向的路口跑去，並嘗試攔截當時正在等紅燈的一輛白色轎車。但一輛警車抵達，他只好放棄向著行人道上跑。

這時警察隨即下車圍捕，嫌疑男眼看無路可逃，只好將雙手高舉，做出投降的姿勢。五六個警員將他圍住壓制在地上，並且銬住嫌犯雙手。嫌犯被制服後還試圖反抗，直接坐在人道上拒絕上警車。在一番掙扎後，這名穿著黑衣紅色長褲的男子，在四名警員控制下押入警車。

這場驚險的追逐戰驚動了加州公路巡警局和兩個縣市警局。所幸有驚無險，過程中無人受傷，目前嫌疑人身份還沒有公開。

黑服紅褲男子因違法攜槍，被警察從洛杉磯市區追逐到安大略棄車逃跑。（圖片來源：SK...
黑服紅褲男子因違法攜槍，被警察從洛杉磯市區追逐到安大略棄車逃跑。（圖片來源：SKY5 影片截圖）
五六個警員將嫌疑男圍住壓制在地銬住雙手。（圖片來源：SKY5 影片截圖）
五六個警員將嫌疑男圍住壓制在地銬住雙手。（圖片來源：SKY5 影片截圖）

洛杉磯 警察 加州

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