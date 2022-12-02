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爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

記者邵敏／爾灣即時報導
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

南加橙縣華人聚居城市爾灣（Irvine）發生一起性侵未遂案件，在11月29日（周二）的審判中，這起襲擊事件的監控視頻被公佈。視頻顯示，受害女子在打掃爾灣一座辦公大樓時，遭遇一名持仿製槍的嫌疑男子試圖強姦，女子全力反抗擊退嫌犯。

（影音來源：爾灣警方／記者邵敏後製）

被害女子在法庭訴訟期間被稱為 Jane Doe，她指出案發時間是 2019 年 2 月 6 日凌晨 1 時 20 分左右，案發地點位於爾灣市Von Karman街17800 街區某公司的一樓，案發時被害人正在打掃衛生，整座大樓裡只有她一個人。

被害人Doe回憶案發經過，當時一名身穿連帽衫、手拿滑板的年輕男子突然出現在面前，問她是否想發生性關係。Doe立即拒絕，並從口袋裡拿出手機聲稱要報警。此時，嫌疑男子從腰間拔出一把看似手槍的武器，對準女子的臉說，「你現在沒法給任何人打電話，因為你孤身一人。」

聖塔安那（Santa Ana）高等法院29日審理此案時公佈襲擊視頻，畫面中，當嫌疑男子拔出武器時，受害女子發出尖叫聲，法庭上的人們倒吸一口涼氣，這也是Doe第一次完整地看到發生在自己身上的案發經過。警方稱，從視頻中可以看到，這名 21 歲的聖塔安那男子，對著打掃辦公樓的女子準備開槍。 Doe回憶說：「我當時懇求他，我有兩個小孩需要我，但他毫不在乎。」

更多的視頻中可以看到這對男女掙扎了大約五分鐘，男子試圖脫掉被害人的衣服，他們在爭奪那把手槍，被害人還在嫌犯的褲子裡看到一把刀。在搏鬥過程中，Doe的肩膀肌肉撕裂，手臂瘀傷，臉部擦傷，但她最終成功地搶到了襲擊者手中的武器，後來被證實是一把仿製槍。Doe跑到另一棟大樓尋找同事，邊逃邊尖叫。她的上衣袖子被撕破了，雙手一直緊緊握著這把仿製槍，直到同事幫助她冷靜下來才鬆手。

案發後，爾灣警方發布部分監控視頻，呼籲公眾辨認嫌疑男子。現年 25 歲、來自聖塔安那的 Eduardo Godoy Gonzalez 被列為嫌疑人，並於案發第二天在受僱的 Tustin 超市被捕。當局分享這起性侵未遂案件的視頻後，另一名女子稱自己曾在聖塔安那地區碰到一名男子提出性要求，與視頻中嫌犯的描述相符，其經歷與爾灣案件中女子的遭遇十分相似。

嫌犯Gonzalez面臨綁架強姦、意圖性犯罪襲擊、刑事威脅和二級入室盜竊等重罪指控，以及一項使用仿製槍的輕罪指控。

女子拿出手機聲稱要報警，嫌疑男威脅「你孤身一人，無法給任何人打電話。」（爾灣警方...
女子拿出手機聲稱要報警，嫌疑男威脅「你孤身一人，無法給任何人打電話。」（爾灣警方提供）
案發時被害人在大樓打掃衛生，手拿滑板的年輕男子突然出現。（爾灣警方提供）
案發時被害人在大樓打掃衛生，手拿滑板的年輕男子突然出現。（爾灣警方提供）

爾灣 性侵 肌肉

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