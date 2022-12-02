九合一選舉對兩岸及中美台關係影響視訊會周末召開

台北市長當選人蔣萬安接受媒體聯訪。(聯合新聞網)

華人 社會矚目的台灣九合一選舉落幕，台美兩地學者將於本周末召開影響視訊會議，討論選舉結果對台海兩岸及中美台關係產生的重要影響，歡迎台美兩地民眾踴躍上線收聽收看，彼此互動交流。洛杉磯 時間12/3/2022（星期六）晚上5:00 pm上線，台灣時間12/4/2022（星期日）上午9:00 am上線。

影響視訊會議主持人李明衡 (洛杉磯政治評論員) 、金祿慈（全民監票行動聯盟海外召集人），受邀演講貴賓（排名按姓氏筆劃) 花莉娜理事長、張麟徵教授、張競博士、雷倩主任委員，特別來賓李蔚華先生。

會議討論四個主題，1. 選舉結果對2024總統大選的分析 (張競) ；2. 選舉結果對兩岸關係的影響 (張麟徵)10:00 am-10:30am；3.選舉結果對中美台關係的影響(雷倩)； 4. 民主選舉全民監票的重要性 (花莉娜)，開場後演講10分鐘。

上網連結: https://us02web.zoom.us/j/86772949237?pwd=TE42alVoR0s4ak9CMHBlT3hTbVBrZz09

會議代號: 867 7294 9237；密碼: 521920

講員簡介：

花莉娜理事長，全民監票行動聯盟發起人、理事長。全民監票行動聯盟成立目的，是為了讓全民可以合法監票確保選務公正，提供服務給有興趣參與監票的志工。台大數學系畢業, 電腦工程師。

張麟徵教授，台大名譽教授，台灣著名政治學者。台大法律系畢業，留學法國巴黎大學取得國際法博士學位。專業教授國際法、國際關係等，經常受邀台灣各大泛藍電視台政論節目，立場鮮明、思路敏捷、心地坦蕩、直言不諱，長期關注兩岸形勢。

張競博士，中華戰略學會資深研究員，名政治評論作家。 曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士。

雷倩主任委員，現任信心希望聯盟黨主席兼秘書長，中華婦女聯合總會主任委員。台灣大學外文系畢業，曾獲賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學碩士、博士學位。

主辦單位：海外中國國民黨 聯盟(美國政府註冊公益非營利公司法人）

聯絡: Email: [email protected]，謝宗煌，626-201-2800