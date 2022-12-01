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今冬病毒來勢洶 加州華人醫師分享照護嬰幼兒要領

記者丁曙／即時報導
年滿6個月的兒童現在可以接種新冠疫苗。（加州公共衛生局）
年滿6個月的兒童現在可以接種新冠疫苗。（加州公共衛生局）

今年冬季病毒來勢洶洶，呼吸道合胞病毒（RSV）、流感及新冠病毒（COVID-19）比往年更早影響民眾的健康，加州公共衛生局（CDPH）流行病學家及兒科醫師潘靄（Dr. Erica Pan）敦促全州每個人，要為自己和家人預防正在流行的諸多病毒。

潘靄說，在年末節日季節為各種聚會做準備時，需要繼續保持警惕，預防冬季病毒迅速蔓延。作為專治感染的兒科醫生及母親，看到RSV和流感的患病率在嬰幼兒及年長者群體升高十分擔心。家長們在家照顧孩子，了解病狀並及時帶孩子就醫很重要。

潘靄指出，對於呼吸道病毒，目前還沒有比較理想的防治方法，但有些藥物可以幫助减輕症狀。至於輕度症狀，有幾種方法可以减輕不適。例如，使用洗鼻鹽水輪流冲洗兩侧鼻腔，過程中張嘴呼吸，重覆幾遍可以减輕鼻塞。此外，充分休息，飲用清澈流質，比如水、湯或運動飲料來預防脫水。嬰兒可以飲用Pedialyte等電解質飲料，以及推薦健康零食及小份餐。

如果孩子發燒（華氏100度或更高），滿六個月的兒童可以服用對乙醯氨基酚（acetaminophen）和布洛芬（ibuprofen）。但嬰兒和幼童不應服用阿司匹林，避免可能會導致一種名為「雷氏綜合症」（Reye's syndrome）的罕見疾病。此外，家長應遵循醫囑或藥品說明為嬰幼兒用藥。當孩子退燒或發燒症狀消失後，應當居家至少24小時。

潘醫師進一步指出，家長知道何時帶著孩子去看醫生也很重要，可以保證孩子得到正確的護理。大部分兒童呼吸道疾病都是輕微的，且可在無需急救或住院的情况下自行康復。但是，如果孩子出現肺炎症狀（呼吸急促、鼻孔張大、晃頭、發出哼哼聲或呼吸時哮喘、用腹部呼吸、呼吸暫停）；脫水症狀（舌頭、嘴唇或皮膚發灰或發藍）；活動或警覺性極度降低。不滿3個月（12周）大的嬰兒發燒；任何年齡的兒童反覆出現超過104°F的高燒；睡眠質量差或哭鬧、胸痛、揪耳朵或耳流膿。如果出現以上症狀，家長應立即帶領去醫院就診；醫護人員早診斷、早治療、早康復。

此外，對於患病風險較高的孩子要特別重視和盡可能保護好。這些孩子包括出生六個月及以下的孩子；早産或出生體重偏低的嬰兒；患有慢性疾病包括肺病、心臟病、損害免疫系統的疾病或神經肌肉疾病的孩子。

華裔流行病學家及兒科醫師潘靄分享照顧嬰幼兒建議。（個人領英網頁）
華裔流行病學家及兒科醫師潘靄分享照顧嬰幼兒建議。（個人領英網頁）

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