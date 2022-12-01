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影/卡車尾隨洛縣屋主闖進門 只為偷這個 視頻全錄

記者劉子為/洛杉磯即時報導
一名開著小卡車的盜賊，尾隨屋主的車闖進了房屋的柵欄門，並迅速搶走掛在門上的一個聖誕花環。（視頻截圖）
一名開著小卡車的盜賊，尾隨屋主的車闖進了房屋的柵欄門，並迅速搶走掛在門上的一個聖誕花環。（視頻截圖）

聖誕將近，許多房屋都在精心布置後散發著節日氣息，但也有盜賊開始盯上聖誕飾品。近日，在洛杉磯縣的畢柯立維拉（Pico Rivera），一名開著小卡車的盜賊，尾隨屋主的車闖進了房屋的柵欄門，並迅速搶走掛在門上的一個聖誕花環。

視頻來源：Nextdoor/記者劉子為後製

11月26日下午兩點左右，這位受害屋主驅車回家，打開了房屋院子外的柵欄門，不料一個陌生的小型卡車跟在車後也溜進院子。卡車開進大門後，司機立馬從車上下來，跑到柵欄門後，大力地將門上掛著的聖誕花環扯了下來，然後迅速跑回車。所幸這家的監控攝像記錄了偷竊的全過程，並捕捉到了車牌號和盜賊樣貌。當日，這名盜賊身著白色上衣，頭戴鴨舌帽，看起來十分休閒。

盜賊開的小卡車是黑色豐田（Toyota），車牌號為18159L3。屋主將信息發布到社媒平台尋求幫助後，有網友戲謔道，「這個小偷開著昂貴的卡車，卻不能自己買一個聖誕花環？」

一位住在附近的鄰居表示，自己曾見過這輛小卡車一直尾隨送貨的卡車，估計在伺機闖入別人家中行竊。

另一位鄰居表示，去年目睹過這名男子騎著單車闖入別人家院子，偷走一些不算很值錢的東西。

屋主在發文中提到，「如果誰認識這名小偷，請轉告他我有捕捉到他的車牌號。」在被問到是否報警時，屋主表示已將此事匯報給屋主協會（HOA），屋主協會已提交失竊報告，有偵探在負責偵查此事。

社區治安問題頻發，如何保護房屋主人的財產和人身安全是屋主協會、警察、政府部門等機構都需要持續關心的問題。

警察 豐田 洛杉磯

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