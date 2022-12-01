洛縣實體潮店開張 盜賊突破保防先光顧 店主氣到流淚

該店鋪內銷售的潮流鞋品價格較高，在幾百至幾千元不等。（業主提供）

12月1日本 是洛杉磯 縣聖彼渚（San Pedro）一家潮流鞋店開張的日子，但讓業主怎麼也沒有想到的是，自己的店鋪竟然在開張前一日被竊賊搶先「光顧」，超過10萬美元商品被盜。

該店業主Jean Grisard稱，他的線下鞋店Street Sole在疫情 期間一直歇業，只通過網上渠道銷售。12月1日本是他的線下店鋪再次開張的日子，卻沒想到遭遇這樣「讓人痛苦」的事。由於庫存商品被盜，線上商店也不得不暫停銷售。

據監控錄像畫面顯示，至少有兩名穿著連帽衫的男子闖入店內，隨後開始從貨架上洗劫商品，隨後又把所竊商品轉移至停在店門口的卡車裡。據警方推斷，竊賊應該是在撬開金屬防盜門後，砸碎玻璃闖入店內的。他們在進入店鋪後切斷了部分監控攝像頭的電線。

Grisard表示，自2017年開業至今，這樣的事已經是第二次發生了。 「這對我來說是毀滅性的，我們有三個孩子要撫養。」

洛杉磯市警察局（ Los Angeles Police Department）稱，警方於早晨6時28分接到警報通知，目前正在調查此案。