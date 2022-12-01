星巴克咖啡網紅款也能半價享用 只要擅用點單技巧

一杯是星巴克飲品菜單上的南瓜拿鐵，一杯是自行調配出的南瓜拿鐵，你能看出區別嗎？（記者王若然／攝影）

古人有「一葉知秋」的說法，看到秋葉飄零就知道秋天來了。對於咖啡 愛好者來說，每年看到星巴克 秋冬限定熱飲上線，也會感嘆一句，又逢一年秋冬季。在星巴克年末的季節限定飲品中，最受歡迎的當數南瓜肉桂拿鐵（Pumpkin Spice Latte）了，暖暖咖啡香味伴隨南瓜甜味，不論是年輕人還是中老年人都很喜歡。不過一大杯（Grande）的南瓜肉桂拿鐵售價5.75元，實在不便宜。但換一種點單方法，省下一半錢也能喝到南瓜肉桂拿鐵。

影音來源：本報記者

其實這種點單辦法很簡單，就是根據南瓜拿鐵的配方，在點單時自己調配一杯南瓜拿鐵。具體執行方法有兩種，可以在星巴克店內、得來速點單，也可以通過星巴克手機App 點完去店裡取。去店裡點單時，可以這樣跟店員說：「我要一大杯濃縮咖啡，裡面要四份南瓜醬（pumpkin sauce），加whipped cream和牛奶。」這樣一杯的價格是2.95元，其中包括四份南瓜醬0.8元。相比同等大小的南瓜拿鐵5.75元，幾乎省了一半的價格。

這樣點單的復刻版飲品與原本的南瓜拿鐵味道相比，哪個更勝一籌呢？本報記者透過「盲評」，發現兩款飲料味道幾乎一模一樣，但價格卻差了幾乎一倍。

這種點單技巧的道理就是根據成品的配方自行配製。南瓜拿鐵其實就是拿鐵咖啡加入南瓜醬，因此點一杯價格較低的濃縮咖啡，在此基礎上加奶就成了拿鐵，再加上南瓜醬，就是南瓜拿鐵了。這樣點的好處是濃縮咖啡的價格比較低，在此基礎上添加輔料，多數輔料為免費，如奶和奶油，南瓜拿鐵中使用的南瓜醬每份也才0.2元。這樣點單下來，總價不會高。

星巴克除了去店裡點單，也可以通過手機App點；手機App點單的好處有很多，一是不用在店裡等待，可以提前點好再去取。二是手機上自行決定增加或調整咖啡輔料，清楚簡單，不必擔心店裡與店員溝通不暢。三是使用星巴克App，每點一倍咖啡可以積分，到一定程度後可以換取免費飲品或點單價格減免。如果你是星巴克的常客，強烈推薦使用App點單。

在App裡自行調製一杯南瓜拿鐵也很簡單。首先打開App，選擇點單，選擇要取單的店面。接著，在搜索欄選擇espresso，也就是濃縮咖啡。杯子選大杯（Grande），再點最下面的customize進行進一步調整。

在Flavor一欄中的sauce選擇pumpkin sauce，數量選擇四份。（怕甜的民眾可以選三份）接著在creamer奶油一欄選擇whipped cream。所有的creamer都是免費的，可以按照喜好選擇。最後再加上喜歡的奶，如牛奶等，也是免費的。

其實不止是南瓜拿鐵可以復刻，其他星巴克飲料也可以，並且自行調配出的價格都比較低。例如備受華人青睞的星巴克冰拿鐵，也可以通過自配的方式點單。其實冰拿鐵的配方就是濃縮咖啡加奶和冰塊，因此通過自配點單方式很容易復刻，還能便宜近兩元。那麼如何點單呢？以Grande大杯為例，在手機App裡首先選擇iced espresso，再選擇customize，在Add-ins一欄選擇add splash of 2% milk，再點擊箭頭選擇extra splash of 2% milk，也就是額外多加牛奶，這樣就完成了，總價格為2.95元，對比相同大小的grande冰拿鐵要4.65元，簡直太划算。