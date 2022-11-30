才戒毒出院就竊走車狂飆 釀車禍亡 洛縣無辜者遭牽連

被車砸中的驚恐一瞬間，都被利維的行車紀錄器全數記下。（abc7截圖）

洛杉磯 縣馬里埔（Malibu）11月14日（週一）發生一起嚴重車禍 ，一名駕駛開著被盜的休旅 車，撞上對向一輛皮卡，兩台車輛雙雙翻車，朝路旁摩托車騎士撞去。休旅車駕駛當場喪命，皮卡司機及摩托車騎士則雙雙重傷，被送往醫院治療。

事發當時，摩托車騎士利維 (Stephen Levey)騎著摩托車，行經馬市卡南杜姆（Kanan Dume ）路時，將手機架設在把手上充當行車記錄器。而駕駛被盜的黑色凌志（Lexus ）休旅車的嫌犯，經過十字路口時，疑似行駛速度過快，撞上對向皮卡車後雙雙翻車，並撞上利維。休旅車駕駛當場喪命，利維與皮卡車司機則雙雙重傷，被緊急送往醫院就醫。

日前利維受訪時表示，這場意外造成他右臂骨折、九根肋骨骨折，右腳重傷，肺部塌陷等嚴重挫傷。而在詢問醫生後，醫生也無法給出確切康復時間，更讓他感覺痛苦。同時他指出，警方表示死者才剛從戒毒中心出院，更讓他感到忿忿不平，希望可以了解整件事的來龍去脈。